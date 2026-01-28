scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअपर सर्किट! छत्तीसगढ़ सरकार से इस स्मॉल कैप कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलते ही 10% दौड़ा भाव - आपके पास है?

अपर सर्किट! छत्तीसगढ़ सरकार से इस स्मॉल कैप कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलते ही 10% दौड़ा भाव - आपके पास है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 28, 2026 12:37 IST

Small Cap Stock: एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयर में आज 10% का अपर सर्किट लगा है। 938.02 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर दोपहर 12:24 बजे तक 38.97 रुपये पर स्थिर है। इस तेजी के पीछे कंपनी द्वारा आज दी गई एक बड़ी जानकारी है।

कंपनी ने बताया कि उसे छत्तीसगढ़ सरकार के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को लेकर जारी किया गया है।

इस प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग के साथ-साथ एएमसी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम शामिल है। इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 114.10 करोड़ रुपये है। कंपनी ने बताया कि एग्रीमेंट के समय शर्तें और नियम तय किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय-सीमा 10 महीने रखी गई है।

5 साल में 3000% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 13 प्रतिशत टूटा है। पिछले 6 महीने में शेयर 25 प्रतिशत गिरा है और पिछले 1 साल में 45 प्रतिशत टूटा है। 

वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 223 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3472 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

MIC Electronics के बारे में

यह कंपनी एलईडी वीडियो डिस्प्ले, एलईडी लाइटिंग, रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करती है। इसके प्रोडक्ट और सर्विस खेल, परिवहन और विज्ञापन जैसे कई सेक्टरों में देश और विदेश में इस्तेमाल होते हैं।

भारत में कंपनी की खास पहचान भारतीय रेलवे के लिए पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS) उपलब्ध कराने के लिए है, जहां इसकी मजबूत मौजूदगी मानी जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 28, 2026