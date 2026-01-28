scorecardresearch
बड़ा म्यूजिक इवेंट करने जा रही है ये हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल सेक्टर की कंपनी - 2% उछला शेयर, स्टॉक ₹50 से कम

बड़ा म्यूजिक इवेंट करने जा रही है ये हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल सेक्टर की कंपनी - 2% उछला शेयर, स्टॉक ₹50 से कम

2,335.36 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर सुबह 11:20 बजे तक 1.92% या 0.63 रुपये चढ़कर 33.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Jan 28, 2026

हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी है जिससे बाद से स्टॉक में आज करीब 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। 

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी कल्चरल और एक्सपीरियंस इवेंट्स प्लेटफॉर्म XORA World मशहूर संगीतकार मैस्ट्रो इलैयाराजा के संगीत करियर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक बड़े म्यूजिक इवेंट का आयोजन करेगी। यह बड़ा इवेंट 28 मार्च 2026 को हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में आयोजित होगा। XORA World, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई Rightfest का प्लेटफॉर्म है।

कंपनी ने बताया कि यह आयोजन उसके लिए एक अहम उपलब्धि है और इससे यह साफ होता है कि स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स अब अपने फूड एंड बेवरेज बिजनेस के साथ-साथ सांस्कृतिक और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस से जुड़े प्लेटफॉर्म्स में भी विस्तार कर रही है।

इलैयाराजा ने पिछले पांच दशकों में 7,000 से ज्यादा गाने कंपोज किए हैं और उनका संगीत हर पीढ़ी में लोकप्रिय रहा है। कंपनी का मानना है कि ऐसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन ब्रांड पहचान बढ़ाने, ग्राहकों से सीधा जुड़ाव मजबूत करने और नए बिजनेस अवसर बनाने में मदद करेंगे।

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के बारे में

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड एक डायवर्सिफाइड ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल कंपनी है, जो अलग-अलग बाजारों में  फूड, बेवरेज और एक्सपीरियंस आधारित सर्विस देने पर फोकस करती है।

कंपनी अपने स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी ब्रांड्स के जरिए दुनियाभर के व्यंजनों, कैज़ुअल डाइनिंग, प्रीमियम पब्स, नाइटलाइफ डेस्टिनेशन और लाइव-इवेंट प्लेटफॉर्म्स का संचालन करती है।

कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो में Blaze Kebabs, Xora, Salud, Buffalo Wild Wings और Wing Zone जैसे अंतरराष्ट्रीय और खुद के कॉन्सेप्ट शामिल हैं।

स्पाइस लाउंज का फोकस क्यूलिनरी इनोवेशन, मजबूत कस्टमर एंगेजमेंट और प्रमुख शहरी बाजारों में रणनीतिक विस्तार पर है, जिससे यह एक मल्टी-कैटेगरी फूड और लाइफस्टाइल कंपनी के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
