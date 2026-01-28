Q3 नतीजे, डिविडेंड ऐलान और बोर्ड में नई नियुक्ति के बाद 3% उछला ये स्मॉल कैप स्टॉक - आपका दांव है?

एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन देने वाली कंपनी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) का स्टॉक आज करीब 3 प्रतिशत चढ़कर कारोबार कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,151.09 करोड़ रुपये है और सुबह 10:55 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.84% या 4 रुपये चढ़कर 144.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दरअसल कंपनी ने बीते मंगलवार की रात में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में तीन बड़ी जानकारी दी। सबसे पहले कंपनी ने Q3 FY26 के वित्तीय नतीजों की जानकारी दी, इसके बाद कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड देने का ऐलान किया और फिर कंपनी ने अरुण कुमार जैन को अतिरिक्त निदेशक बनाने की जानकारी दी है।

Share India Securities Q3 FY26

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड की इस तिमाही में कुल रेवेन्यू 372 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 8.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं, EBITDA 18.9 प्रतिशत बढ़कर 156.10 करोड़ रुपये पहुंच गया, जिससे EBITDA मार्जिन मजबूत होकर 42 प्रतिशत रहा। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 88.8 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 8 प्रतिशत ज्यादा है।

Share India Securities Dividend और Record Date

कंपनी ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.40 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह वित्त वर्ष 26 का तीसरा अंतरिम डिविडेंड है।

कंपनी ने 02 फरवरी 2026 को डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। वहीं कंपनी ने बताया कि इसकी पेमेंट 26 फरवरी को या फिर इससे पहले हो जाएगी।

अरुण कुमार जैन बने अतिरिक्त निदेशक

अपने फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने अरुण कुमार जैन को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उन्हें नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), बीएसई (BSE), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (MSEI) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) की मंजूरी के बाद होगी। कंपनी ने यह भी कहा कि अरुण कुमार जैन पर सेबी (SEBI) या किसी अन्य वैधानिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा निदेशक पद धारण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।