तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी के शेयर में तेज हलचल! 3 साल में दे चुका है 6000% से ज्यादा रिटर्न

तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International Ltd) ने आज तेज हलचल देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे तक स्टॉक में 5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी थी हालांकि दोपहर 12:17 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.67% या 1.86 रुपये गिरकर 67.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 11:26 बजे तक कंपनी के 4,62,656 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि 27 दिसंबर, 2025 की पोस्टल बैलेट नोटिस में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों को शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से जरूरी बहुमत के साथ मंजूरी दे दी है। फाइलिंग के मुताबिक रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के कुल 65,588 शेयरधारक थे।

3 साल में 6000% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत, पिछले 1 महीने में करीब 32 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 67 प्रतिशत गिरा है।

अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने पिछले 1 साल में 328 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 6280 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 6599 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

हाल ही में कंपनी ने दी थी बड़ी जानकारी

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने हाल ही में अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने अपने भविष्य के विस्तार और शेयरधारकों को अच्छा वैल्यू देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने बताया कि उसने मर्जर (विलय) से जुड़े टैक्स, रेगुलेटरी और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल प्रोफेशनल फर्म Deloitte Touche Tohmatsu India LLP को अपना सलाहकार नियुक्त किया है।

फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का बोर्ड फिलहाल Sunbridge Agro Private Limited, Landsmill Agro Private Limited और Golden Cryo Private Limited के साथ विलय की योजना पर विचार कर रहा है, जिसके लिए सभी जरूरी वैधानिक और NCLT की मंजूरी ली जाएगी।

कंपनी ने बताया कि इस प्रस्तावित मर्जर से बिजनेस वर्टिकल्स का इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार, बैलेंस शीट को मजबूती, कमाई की बेहतर स्थिरता और बाजार में कंपनी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि यह मर्जर Elitecon International Limited को लंबे समय के लिए एक मजबूत ग्रोथ प्लेटफॉर्म देगा।