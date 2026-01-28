18 महीनों में 100 बड़े फ्रैंचाइजी शोरूम खोलेगी पीसी ज्वैलर! Q3 में 31% बढ़ा मुनाफा, फिर आज टूटा स्टॉक - Details

दिसंबर तिमाही में मजबूत आंकड़े के बावजूद आज पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) का शेयर दबाव में है। सुबह 11:47 बजे तक बीएसई पर कंपनी का शेयर 2.21% या 0.24 रुपये गिरकर 10.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.12% या 0.23 रुपये गिरकर 10.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

PC Jeweller Q3 FY26 Results

दिसंबर 2025 तिमाही (Q3) में त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में मजबूत मांग के चलते कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 31% बढ़कर 190 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 145 करोड़ रुपये था।

इस दौरान कंपनी की बिक्री भी 37% बढ़कर 875 करोड़ रुपये रही। बेहतर बिक्री और खर्चों पर कंट्रोल की वजह से EBITDA करीब 80% उछलकर 201 करोड़ रुपये हो गया और मार्जिन 17.5% से बढ़कर 23% पहुंच गया। कंपनी ने यह भी बताया कि सितंबर 2024 में बैंकों के साथ हुए सेटलमेंट के बाद वह अब तक करीब 68% कर्ज चुका चुकी है और मार्च 2026 तक बाकी कर्ज भी पूरी तरह चुकाने की उम्मीद है।

कंपनी का बड़ा विस्तार प्लान

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसे संभावित बिजनेस पार्टनर्स से बड़ी संख्या में पूछताछ और पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इसी को देखते हुए और अपने बिजनेस विस्तार की योजना के तहत कंपनी के बोर्ड ने अगले 12 से 18 महीनों में देशभर में 100 तक बड़े फ्रैंचाइजी शोरूम खोलने की मंजूरी दी है।

इससे कंपनी को बिना अतिरिक्त पूंजी निवेश के असंगठित सेक्टर से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी। बोर्ड ने इस योजना से जुड़े सभी जरूरी फैसले और औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट और फाइनेंस कमेटी को सौंप दी है।

इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत कंपनी को मिली अच्छी और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, बोर्ड ने देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऐसी ही योजनाओं और अभियानों के तहत कंपनी को फ्रैंचाइज़ी ब्रांड के रूप में रजिस्टर/ऑनबोर्ड करने की मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने बाताया कि इसका मकसद खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में ग्राहकों तक कंपनी की पहुंच बढ़ाना है। इस पहल से न केवल उभरते ज्वेलरी उद्यमियों को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि कंपनी का रिटेल नेटवर्क भी मजबूत होगा और उसे ग्रामीण व सेमी-अर्बन बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी, जहां संगठित ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए बड़ी संभावनाएं हैं।