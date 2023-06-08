scorecardresearch
टाटा मोटर के शेयर गुरुवार के कारोबार में 576.55 रुपये के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।

Tata Motors के शेयरों ने गुरुवार के कारोबार में 576.55 रुपये के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद जेफरीज, सीएलएसए, मॉर्गन स्टेनली, नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल और नुवामा समेत कई शीर्ष ब्रोकरेज ने अपनी Buy रेटिंग रखी है।

DEV KETAN SETHIA
DEV KETAN SETHIA
Jun 8, 2023
टाटा मोटर के शेयरों ने गुरुवार के कारोबार में 576.55 रुपये के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।लेकिन इसके बावजूद जेफरीज, सीएलएसए, मॉर्गन स्टेनली, नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल और नुवामा समेत कई शीर्ष ब्रोकरेज ने अपनी Buy रेटिंग रखी है।टाटा मोटर्स ने यह भी कहा है कि वह भारत और यूरोप में ईवी और आईसीई में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रहा है। 

Also Read: TATA Motors: की बिक्री में 4% की गिरावट, पैसेंजर वाहनों की बिक्री 13% बढ़ी

ब्रोकरेज स्टॉक पर क्या सलाह देते हैं?

सीएलएसए: खरीदें | टारगेटः 624 रुपये
सीएलएसए टाटा मोटर्स के शेयरों पर 'खरीदारी' की राय रखी है। एक रिपोर्ट में, ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों की मांग से जुड़े सभी कारक सकारात्मक बने हुए हैं। सीएलएसए ने कहा कि उम्मीद है कि कंपनी ईवी सेगमेंट में अपना नेतृत्व बनाए रखेगी।

मोतीलाल ओसवाल: खरीदें | टारगेटः 650 रुपये
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 650 रुपये के मूल्य लक्ष्य के लिए टाटा मोटर्स के शेयरों पर 'खरीद' की राय बनाए रखी है। 

नुवामा: खरीदें | टारगेटः 645 रुपये
नुवामा ने पहले के 620 रुपये के संशोधित लक्ष्य मूल्य के साथ 645 रुपये के संशोधित लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' को बनाए रखा है। "हम FY24E/25E EPS में 2%/5% की वृद्धि करते हैं। जबकि घरेलू PV/CV उद्योगों को FY24 में सिंगल डिजिट की वृद्धि देखने की संभावना है, JLR और भारत CV/PV व्यवसाय में अपट्रेंड वित्त वर्ष 23 की तुलना में 15% का राजस्व CAGR ड्राइव करेगा।

Also Read: Tata Motors के शानदार नतीजे, डिविडेंड का ऐलान

मॉर्गन स्टेनली:  ओवरवेट| टारगेटः 617 रुपये
मॉर्गन स्टेनली टाटा मोटर्स पर 'ओवरवेट' बनी हुई है और कीमत का लक्ष्य 617 रुपये रखा गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग दो साल में शुरू होने की संभावना है। इससे कार निर्माता के लिए पीवी मार्जिन में सुधार होगा। नोमुरा ने कहा कि मजबूत एफसीएफ के साथ सीवी वॉल्यूम और टन भार में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, टाटा टेक आईपीओ से डेलेवरेजिंग को समर्थन मिलने की संभावना है

नोमुरा: खरीदें | टारगेटः 610 रुपये
नोमुरा को पीवी और सीवी सेगमेंट में और बढ़त की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि नए लॉन्च के कारण पीवी में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की संभावना है। इसमें कहा गया है, "कंपनियां ईवी व्यवसाय के लिए मार्जिन में ब्रेक इवन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, यह अच्छी तरह से संकेत देता है। सफल निष्पादन से अनुमानों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।"

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज: खरीदें | लक्ष्य: रुपये: 530
कोटक ने अपने FY2024-25E के अनुमानों को बरकरार रखा है लेकिन हालिया रैली के बाद स्टॉक को 'कम' कर दिया है। कमोडिटी टेलविंड्स और एक बेहतर उत्पाद मिश्रण मार्जिन रिकवरी का समर्थन करेगा, लेकिन पीवी सेगमेंट में ऊंचा इन्वेंट्री स्तर छूट को अधिक बढ़ा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 8, 2023