Newsशेयर बाज़ारTata Motors के शानदार नतीजे, डिविडेंड का ऐलान

Tata Motors के शानदार नतीजे, डिविडेंड का ऐलान

Company ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए 5,408 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (PAT) पोस्ट किया, जबकि एक साल पहले की अवधि में 1,033 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: May 12, 2023 17:10 IST
Tata Motors लिमिटेड ने शुक्रवार को लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया
Tata Motors ने Q4 के परिणाम जारी कर दिए हैं। फर्म ने 5,408 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ पोस्ट किया है। इसके साथ कंपनी ने 2 रुपये के लाभांश की घोषणा की है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने शुक्रवार को लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया, कीमतों में बढ़ोतरी और उसके लग्जरी जगुआर लैंड रोवर (JLR) के साथ-साथ वाणिज्यिक ट्रकों के लिए कारों की मजबूत मांग से कंपनी को प्रॉफिट जेनरेट करने में मदद मिली।

Also Read: RVNL फिर 5% गिर गया

कंपनी ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए 5,408 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (PAT) पोस्ट किया, जबकि एक साल पहले की अवधि में 1,033 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने पिछले सात सालों में पहली बार 2 रुपये प्रति शेयर का अपने पहले डिविडेंड का ऐलान भी किया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
