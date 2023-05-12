Tata Motors के शानदार नतीजे, डिविडेंड का ऐलान

Tata Motors ने Q4 के परिणाम जारी कर दिए हैं। फर्म ने 5,408 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ पोस्ट किया है। इसके साथ कंपनी ने 2 रुपये के लाभांश की घोषणा की है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने शुक्रवार को लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया, कीमतों में बढ़ोतरी और उसके लग्जरी जगुआर लैंड रोवर (JLR) के साथ-साथ वाणिज्यिक ट्रकों के लिए कारों की मजबूत मांग से कंपनी को प्रॉफिट जेनरेट करने में मदद मिली।

कंपनी ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए 5,408 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (PAT) पोस्ट किया, जबकि एक साल पहले की अवधि में 1,033 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने पिछले सात सालों में पहली बार 2 रुपये प्रति शेयर का अपने पहले डिविडेंड का ऐलान भी किया।