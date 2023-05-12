scorecardresearch
RVNL फिर 5% गिर गया

RVNL के शेयर शुक्रवार के कारोबारी सत्र में फिर गिर गए। ये स्टॉक इस समय 120 रूपये पर ट्रेड कर रहा है। इस शेयर ने अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 144.50 रुपये को छुआ था इसके बाद से ये स्टॉक 16.64 प्रतिशत गिर चुका है। लेकिन ये मल्टीबैगर काउंटर पिछले एक साल में 294.92 प्रतिशत बढ़ा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 12, 2023 16:53 IST
RVNL के शेयर शुक्रवार के कारोबारी सत्र में फिर गिर गए। ये स्टॉक इस समय 120 रूपये पर ट्रेड कर रहा है। इस शेयर ने अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 144.50 रुपये को छुआ था इसके बाद से ये स्टॉक 16.64 प्रतिशत गिर चुका है। लेकिन ये मल्टीबैगर काउंटर पिछले एक साल में 294.92 प्रतिशत बढ़ा है। 

तकनीकी विश्लेषकों ने काफी हद तक महसूस किया कि शेयर 'मंदी' दिख रहा था। जानकारों का कहना था कि शेयर का 129 रुपये पर रेसिस्टेंस है। दो विश्लेषकों ने मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करने का सुझाव दिया, जबकि एक ने 'गिरावट पर खरीदारी' करने की सलाह दी। 

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सीनियर मैनेजर-टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट गणेश डोंगरे ने कहा, "डेली चार्ट्स पर स्टॉक ने मजबूती से एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। इसलिए, मौजूदा स्तर पर, व्यापारियों को मुनाफावसूली करनी चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 12, 2023