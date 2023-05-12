Indian Finance Minister निर्मला सीतारमण की मुलाकात सिंगापुर के वित्त मंत्री से

Indian Finance Minister निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर के वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों जापान के निगाटा में जी7 बैठक के दौरान मिले । दोनो देशों के मंत्रियों ने डिजिटल भुगतान गेटवे, हरित संक्रमण, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास, एमडीबी सुधार, क्रिप्टो संपत्ति, महामारी की तैयारी और अन्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

advertisement

Also Read: MSCI बदलाव से अडानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस के शेयरों में गिरावट

सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नए AI केंद्र स्थापित करने पर चर्चा की। बैठक के बाद, लॉरेंस वोंग ने UPI-PayNow लिंक के बारे में ट्वीट किया और अन्य देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। PayNow-UPI लिंक इस साल की शुरुआत में फरवरी में स्थापित किया गया था।