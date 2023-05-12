MSCI बदलाव से अडानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस के शेयरों में गिरावट
Index एग्रीगेटर MSCI ने अदाणी ग्रुप दो शेयरों को अपने सूचकांकों से बाहर करने का फैसला किया है जिसके बाद अदाणी ट्रांसमिशन और अदाणी टोटल गैस में गिरावट देखने को मिली है। MSCI ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वह मई की इंडेक्स समीक्षा में अडानी समूह की दो कंपनियों के फ्री फ्लोट प्रतिशत को कम करेगा।
BSE पर अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 5 प्रतिशत गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 871.15 रुपये पर आ गए। स्टॉक सुबह 9 बजकर 59 मिनट पर 881 रुपये पर था, जो अभी भी 3.84 फीसदी नीचे है।
MSCI ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वह मई की इंडेक्स समीक्षा में अडानी समूह की दो कंपनियों के फ्री फ्लोट प्रतिशत को कम करेगा MSCI ने अडानी टोटल गैस के फ्री फ्लोट को 25 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी और अदानी ट्रांसमिशन के फ्री फ्लोट को 25 फीसदी से भी कम कर दिया है। नुवामा ने अडानी ट्रांसमिशन के लिए $122 मिलियन और अडानी टोटल गैस के मामले में $84 मिलियन के आउटफ्लो की उम्मीद की थी।
