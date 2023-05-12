scorecardresearch
Rocket बन गया साउथ इंडियन बैंक का शेयर ,12% भागा

South Indian Bank के शानदार रिजल्ट्स की बदौलत बैंक के शेयरों में लगभग 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने मार्च तिमाही में 333.9 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज किया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 272 करोड़ था।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 12, 2023 12:54 IST
Share में लगभग 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।

South Indian Bank के शानदार रिजल्ट्स की बदौलत शेयरों में लगभग 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने मार्च तिमाही में 333.9 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज किया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 272 करोड़ था।

रिजल्टस के ऐलान के बाद , साउथ इंडियन बैंक के शेयर शुक्रवार को सुबह 10.15 बजे 18.08 रुपये पर कारोबार करने से पहले लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर 18.20 रुपये पर पहुंच गए। गुरुवार को शेयर 16.31 रुपये पर बंद हुआ था। इस तिमाही में NPA अनुपात 76 आधार अंक बढ़कर 5.14 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 5.90 प्रतिशत था। 

Bank के शेयर शुक्रवार को सुबह 8.20 रुपये पर पहुंचा

पूरे वर्ष 2022-23 के लिए, इस बैंक ने अब तक का सबसे अधिक 1.64 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि इसका शुद्ध लाभ 44.82 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर 775.31 करोड़ रुपये हो गया। 

साउथ इंडियन बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 1 रुपये के अंकित मूल्य के साथ 0.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। 

NPA अनुपात 76 आधार अंक बढ़कर 5.14 प्रतिशत हो गया

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
abhishek singh1
May 12, 2023