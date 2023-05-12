Rocket बन गया साउथ इंडियन बैंक का शेयर ,12% भागा

South Indian Bank के शानदार रिजल्ट्स की बदौलत शेयरों में लगभग 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने मार्च तिमाही में 333.9 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज किया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 272 करोड़ था।

रिजल्टस के ऐलान के बाद , साउथ इंडियन बैंक के शेयर शुक्रवार को सुबह 10.15 बजे 18.08 रुपये पर कारोबार करने से पहले लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर 18.20 रुपये पर पहुंच गए। गुरुवार को शेयर 16.31 रुपये पर बंद हुआ था। इस तिमाही में NPA अनुपात 76 आधार अंक बढ़कर 5.14 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 5.90 प्रतिशत था।

Bank के शेयर शुक्रवार को सुबह 8.20 रुपये पर पहुंचा

पूरे वर्ष 2022-23 के लिए, इस बैंक ने अब तक का सबसे अधिक 1.64 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि इसका शुद्ध लाभ 44.82 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर 775.31 करोड़ रुपये हो गया।

साउथ इंडियन बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 1 रुपये के अंकित मूल्य के साथ 0.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है।