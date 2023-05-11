Bank Of England ने बढ़ाई दरें, महंगाई से अभी राहत नहीं
Britain के केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा है। बैंक ने अपनी ब्याज दर को एक चौथाई प्रतिशत बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। बैंक का कहना है कि महंगाई के कम होने की रफ्तार काफी कम है। इसलिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हैं।
Britain के केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा है। बैंक ने अपनी ब्याज दर को एक चौथाई प्रतिशत बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। बैंक का कहना है कि महंगाई के कम होने की रफ्तार काफी कम है। इसलिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हैं। पिछले हफ्ते तक ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद की थी कि ब्याज दरें स्थिर भी रह सकती हैं लेकिन बैंक ने महंगाई को प्राथमिकता में रखा।
Also Read: Adani Enterprises का स्टॉक 5% भागा, शनिवार को होगी बोर्ड बैठक
BoE ने सबसे पहले दिसंबर 2021 ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया था। जो अभी भी जारी है। पिछले हफ्ते, यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक दोनों ने ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की। ब्रिटेन की महंगाई की समस्या काफी हद तक गैस की वजह से हुई है,पिछले साल रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद गैस के दाम आसमान छू रहे हैं।
ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक मुद्रास्फीति मार्च में 10.1% से गिरकर 5.1% हो जाएगी। BoE ने तीन महीने पहले की तुलना में बहुत मजबूत वेतन वृद्धि और कम बेरोजगारी का अनुमान लगाया है।
Also Read: GoFirst के खिलाफ केस करेगी Pratt & Whitney