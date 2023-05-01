TATA Motors: की बिक्री में 4% की गिरावट, पैसेंजर वाहनों की बिक्री 13% बढ़ी

TATA Motors ने सोमवार को अपनी अप्रैल बिक्री के नंबर जारी कर दिए। टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहनों में गिरावट देखी गई, अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है जबकि अप्रैल में कुल घरेलू बिक्री संख्या में गिरावट आई है। अप्रैल महीने में टाटा मोटर्स की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री की संख्या 69,599 रही, जो अप्रैल 2022 के दौरान 72,468 इकाइयों की तुलना में 4 प्रतिशत कम है।

अगर घरेलू वाहनों की बिक्री की बात की जाए तो टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2022 में 41,587 वाहनों की तुलना में अप्रैल 2023 में 47,007 पैसेंजर वाहन बेचे, जो कि साल-दर-साल के आधार पर 13 प्रतिशत ज्यादा हैं। टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2023 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में 6,516 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो अप्रैल 2022 में 2,333 इलेक्ट्रिक वाहनों से 179 प्रतिशत अधिक है।

जब घरेलू वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री की बात आती है, तो टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2022 में 29,880 इकाइयों की तुलना में अप्रैल में 21,507 इकाइयां बेचीं, जो कि 28 प्रतिशत की गिरावट है। इसके अलावा Tata Motors ने सोमवार से अपने यात्री वाहनों की कीमतों में वृद्धि की है।