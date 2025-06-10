BSE 500 के ये 12 शेयर बना रहे हैं निवेशकों को मालामाल, कुछ ने दिए 90% से ज्यादा रिटर्न

इस फाइनेंशियल ईयर में शेयर बाजार ने निवेशकों को अच्छी कमाई का मौका दिया है। जहां BSE Sensex करीब 6.5% ऊपर गया है। वहीं BSE 500 Index के कुछ शेयरों ने 50% से ज्यादा रिटर्न देकर सबको चौंका दिया है। BSE Midcap और BSE Smallcap ने भी शानदार प्रदर्शन किया है।

इस साल की सबसे बड़ी छलांग Garden Reach Shipbuilders & Engineers ने लगाई है। इसके शेयर 28 मार्च 2025 को ₹1684.45 थे, जो 9 जून 2025 को ₹3270.75 हो गए। यानी करीब 94% का फायदा। हाल ही में कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए जिसमें उसका मुनाफा सालाना आधार पर 119% बढ़ा है। बिक्री में भी 62% की बढ़ोतरी हुई है।

डिफेंस सेक्टर में हलचल काफी बढ़ी है। Geojit Financial Services के एनालिस्ट अनिल आर ने कहा है कि भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। खासकर Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics और Bharat Dynamics जैसी सरकारी कंपनियों के पास बड़ा ऑर्डर है और ये स्ट्रैटजिक सेक्टर में काम कर रही हैं।

चालू वित्त वर्ष में HAL के शेयर 20% ऊपर चढ़ें। वहीं, BEL 30% और Bharat Dynamics के शेयर में 52% फीसदी की तेजी आई।

BSE 500 Index के कई और शेयरों ने निवेशकों को चौंका दिया है। Data Patterns India के शेयर में 75% और Intellect Design Arena के शेयर में 66% रिटर्न दिया। वहीं, Cochin Shipyard में 64% बढ़त आई।

इसके अलावा NBCC India, Gujarat Mineral Development Corporation, IFCI, Techno Electric & Engineering Company और Mishra Dhatu Nigam जैसे शेयरों ने भी 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है।

Anand Rathi Shares and Stockbrokers की रिसर्च एनालिस्ट स्वेता जैन का कहना है कि डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टू-व्हीलर, बैंक, रिटेल, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी और इंटरनेट जैसे सेक्टर घरेलू मांग के चलते अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, IT और FMCG सेक्टर से भी स्थिर कमाई की उम्मीद है।

Motilal Oswal Financial Services के मुताबिक, भले ही ग्लोबल चुनौतियों और ट्रेड वॉर जैसी बातों से बाजार में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मिड से लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ कहानी मजबूत बनी रहेगी। उनका कहना है कि निवेशकों को बड़ी कंपनियों और घरेलू मांग वाले सेक्टर में ज्यादा फोकस करना चाहिए।

ब्रोकरेज फर्म BFSI, कंज्यूमर डिस्क्रेशनेरी, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थकेयर, IT और टेलीकॉम में ज्यादा निवेश करने की बात कर रही है, जबकि ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और मेटल सेक्टर में कम निवेश की सलाह दी गई है।