Telecom Stock: ब्रोकरेज की आई रिपोर्ट, JIO- एयरटेल या वोडा कहां लगाएं पैसा; चेक करें नया टारगेट

शेयर बाजार में टेलीकॉम सेक्टर के शेयर (Telecom Stock) फोकस में बने हुए है। टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो (JIO) और भारतीय एयरटेल (Bharti Airtel) का बिजनेस ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है।

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक पर रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त में टेलीकॉम सेक्टर की टोटल इनकम 13 फीसदी की बढ़त के साथ 2.7 लाख करोड़ पहुंच गया था। चालू कारोबारी साल में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है।

भारती एयरटेल (Bharti Airtel)

FY25 में भारती एयरटेल के रेवेन्यू में 18 फीसदी की बढ़त देखी गई है। ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने स्टॉक की रेटिंग को 'BUY' रखा और टारगेट प्राइस ₹2,050 कर दिया।

स्टॉक की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 30 फीसदी चढ़े हैं। अब स्टॉक का प्राइस ₹1,863.30 हो गया है।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने भारती एयरटेल के शेयर में हाल की तेजी के बाद अब थोड़ी शांति दिख रही है। शेयर अब भी अपने जरूरी लेवल से ऊपर है, जिससे पता चलता है कि शेयर में मजबूती बनी हुई है। फिलहाल शेयर 1,900 रुपये के पास रुका हुआ है। अगर ये लेवल पार हो गया और शेयर 1,900–1,910 के ऊपर बंद हुआ, तो इसमें फिर से तेजी आ सकती है।

रिलायंस जियो (JIO)

जियो के रेवेन्यू में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, जियो के शेयर में सालाना 0.4 फीसदी की बढ़त हो रही है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 304.25 रुपये प्रति शेयर है।

Geojit Financial Services ने स्टॉक का टारगेट 350 रुपये प्रति शेयर तय किया है। वहीं, शेयर को होल्ड की सलाह दी है। विपिन डिक्सेना के अनुसार जियो फाइनेंशियल के शेयर में हाल के हफ्तों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शेयर मजबूत खरीदी के साथ अपने जरूरी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो तेजी का संकेत है। RSI 76.63 पर है, यानी शेयर ओवरबॉट जोन में है। इसका मतलब है कि तेजी तो मजबूत है, लेकिन थोड़ा मुनाफावसूली या आराम भी आ सकता है। हाल ही में शेयर ने 296 के पास की रेजिस्टेंस तोड़ी है, जो अब सपोर्ट बन गया है। अगर शेयर इस लेवल के ऊपर बना रहा, तो जल्दी ही 320 या उससे ऊपर जा सकता है।

वोडाफोन-आइडिया (VODAFONE-IDEA)

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन की पकड़ टेलीकॉम सेक्टर में कमजोर है। कंपनी के रेवेन्यू में केवल 1 फीसदी की मामूली ग्रोथ देखी गई है। CLSA रिपोर्ट के अनुसार FY17 से लेकर अब तक वोडाफोन आइडिया ने 27 फीसदी मार्केट शेयर खो दिया है।

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने शेयर की रेटिंग को 'Reduce' कर दिया है और टारगेट प्राइस को भी ₹6.50 से घटाकर 5.90 कर दिया है। विपिन डिक्सेना ने कहा कि वोडाफोन आइडिया का शेयर इस समय थोड़ा कमजोर और साइडवेज ट्रेंड में है। यह अपने जरूरी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे तेजी की खास उम्मीद नहीं दिख रही। शेयर 6.60 से 7.50 रुपये के बीच अटका हुआ है और कई बार 7.50 के ऊपर निकलने की कोशिश नाकाम रही है। अगर यह 7.20–7.50 के ऊपर वॉल्यूम के साथ निकले, तभी ट्रेंड बदल सकता है। जब तक शेयर 7.50 के ऊपर नहीं निकलता या 6.60 के नीचे नहीं गिरता, तब तक साफ दिशा तय नहीं होगी।

कितना बदलेगा टेलीकॉम सेक्टर?

CLSA की रिपोर्ट के अनुसार जियो और एयरटेल ने टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यू शेयर में 81 फीसदी कब्जा कर दिया है। ऐसे में FY27 तक यह आंकड़ा 85 फीसदी तक पहुंच सकता है।