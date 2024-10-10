SBI Share: क्या ये सरकारी बैंक आगे भी बैंक निफ्टी और निफ्टी को पीछे छोड देगा

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSBI Share: क्या ये सरकारी बैंक आगे भी बैंक निफ्टी और निफ्टी को पीछे छोड देगा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों में एक साल में 36% की तेजी आई है। 9 अक्टूबर 2023 को 585 रुपये पर बंद हुआ यह शेयर बुधवार को 797 रुपये पर बंद हुआ, इस दौरान निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला। इसकी तुलना में, निफ्टी बैंक में 16.22% और सेंसेक्स में 24.35% की तेजी आई है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 10, 2024 11:58 IST

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एसबीआई के शेयर को 980 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य पर खरीदने की सलाह दी है। नोमुरा ने कहा कि एसबीआई कम जोखिम तथा मजबूत रिटेल अंडरराइटिंग ट्रैक रिकॉर्ड के कारण बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है।

एसबीआका घरेई लू LDR (ऋण-जमा अनुपात)

रिपोर्ट में कहा गया है कि, "एसबीआका घरेई लू LDR (ऋण-जमा अनुपात) बड़े बैंकों के बीच सबसे कम है (संभवतः यह सबसे मजबूत जमा फ्रेंचाइजी में से एक है), एक अन्य ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने बैंकिंग स्टॉक के लिए 1,030 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।

Axis Securities के मुताबिक

Axis Securities के मुताबिक पीएसयू बैंकों में, एसबीआई भारत की आर्थिक वृद्धि के विकास पथ पर सबसे अच्छा खेल है, जो इसके (1) क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात पर आरामदायक स्थिति, (2) स्वस्थ प्रावधान कवरेज अनुपात, (3) पर्याप्त पूंजीकरण और (4) बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता दृष्टिकोण द्वारा समर्थित है।
ब्रोकरेज फर्म एमके ने बैंकिंग स्टॉक के लिए 1,025 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है।

"पहली तिमाही में जमा वृद्धि धीमी रही, लेकिन बैंक का दावा है कि उसके पास बैलेंस शीट में पर्याप्त लिक्विडिटी है और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह बचत दरों में बदलाव पर विचार करेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 10, 2024