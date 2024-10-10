1 लाख के बन गए 6 करोड़ रुपए! 133 दिनों से लगातार स्टॉक मे अपर सर्किट जारी
कई स्टॉक्स में लगातार अपर सर्किट लगते हुए देखा होगा । लेकिन एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो पिछले 133 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट में है। इस शेयर में हर दिन अपर सर्किट लग रहा है। आिये जानते हैं कंपनी का नाम और दूसरी महत्वपूर्ण डिटेल्स।
यह स्टॉक Sri Adhikari Brothers है, जिसमे लगातार अपर सर्किट लग रहा है। इसको सब टीवी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टॉक का मौजूदा भाव करीब 967.05 रुपए के आसपास है। श्री अधिकारी ब्रदर्स के स्टॉक मे पिछले एक साल में 62200 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। कम से कम पिछले 133 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक मे ऐसा माहौल है कि कोई भी निवेशक इस स्टॉक को बेचना नही चाहता और इसमे लगातार अपर सर्किट लग रहा है। पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 1650 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है।
Sri Adhikari Brothers Televisn Ntwrk Ltd के स्टॉक में 03 अप्रैल 2024 से जो अपर सर्किट लगने शुरु हुआ वो रुक नहीं रहा है। इस दौरान यह स्टॉक 45 रुपए की कीमत से बढ़कर 967 रुपए के लेवल तक आ गया है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो स्टॉक जल्द ही 1000 रुपए का लेवल छू लेगा।
इस स्टॉक में पिछले 133 ट्रेडिंग सेशन में कोई बेचने वाला नहीं है। लगातार अपर सर्किट लगने से एक्चेंज ने इस स्टॉक की अपर लिमिट 2 प्रतिशत की कर दी है. अब लगातार स्टॉक में 2 प्रतिशत की तेज़ी का ऊपरी लिमिट का सर्किट लग रहा है।
शेयर बाज़ार की तमाम एक्टिविटी के बावजूद सब टीवी अप्रभावित है और इसमें बायर्स कम नहीं हो रहे हैं। दिसंबर 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न (SAB TV) नेटवर्क की कॉर्पोरेट दिवालियापन सॉल्यूशन प्रोसेस के लिए एक सॉल्यूशन स्कीम को मंजूरी दी।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।