Newsशेयर बाज़ारIREDA Results: क्या रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, स्टॉक भाग गया

IREDA Results: क्या रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, स्टॉक भाग गया

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है।कंपनी अपने तिमाही नतीजे पेश करने वाली है। लेकिन नतीजे से पहले ही शेयर में तेजी आ गई।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 10, 2024 11:29 IST

स्टॉक का रिलेटिव स्टेन्थ इंडेक्स

बीएसई पर IREDA के शेयर में 1.94% की वृद्धि हुई और यह 235.65 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 231.15 रुपये था। स्टॉक का रिलेटिव स्टेन्थ इंडेक्स जिसे आरएसआई भी कहते हैं 50.8 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है।

आईआरईडीए के शेयर

आईआरईडीए के शेयर ने 15 जुलाई 2024 को 310 रुपये का हाई बनाया था और लेकिन तब से इसमें काफी गिरावट आ चुकी है। अगर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की बात करें तो इरेडा का PAT  30 प्रतिशत बढ़कर 384 करोड़ रुपये हो गया था, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 295 करोड़ रुपये था।

रेवेन्यु पिछले साल की समान तिमाही के 1,143 करोड़ रुपये से 32 प्रतिशत बढ़कर 1,510 करोड़ रुपये हो गया था। आज नतीजे कैसे आएंगे ये देखने वाली बात होगी। पहली तिमाही में इरेडा की घरेलू उधारी कुल उधारी का 84 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 75 प्रतिशत थी। इस तिमाही में इसने कुल 5,373 करोड़ रुपए जुटाए।

इरेडा के आईपीओ का प्राइस बैंड

आपको बता दें कि 29 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर इरेडा के शेयर 50 रुपये के इश्यू प्राइस से 56.25% प्रीमियम पर बाजार में लिस्ट हुए थे। इरेडा के आईपीओ का प्राइस बैंड 30-32 रुपये प्रति शेयर था और लॉट साइज 460 शेयर था। आईपीओ 21 नवंबर से 23 नवंबर तक बोली के लिए खुला था।

इरेडा एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) सरकारी उद्यम है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के पास है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
