Stocks to Watch: 10 October को कौन से हैं खबरों वाले शेयर

अपने लाइव इवेंट व्यवसाय को मज़बूत करने के उद्देश्य से, फूड-टेक प्रमुख ज़ोमैटो ने बुकमाईशो के पूर्व लाइव इवेंट और आईपी हेड, कुणाल खंबाती को नियुक्त किया है। यह कदम तब उठाया गया जब ज़ोमैटो ने 2,048 करोड़ रुपये के सौदे में पेटीएम इंसाइडर, फिनटेक की एंटरटेनमेंट टिकटिंग कंपनी, का अधिग्रहण किया।

Star Health

स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस ने कहा है कि कंपनी पर एक लक्षित साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ डेटा की अनधिकृत और अवैध पहुंच हुई।

Vedanta

वेदांता ने अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपने चौथे अंतरिम डिविडेंड पर चर्चा के लिए होने वाली बोर्ड बैठक को रद्द कर दिया है।

Britannia

ब्रिटानिया बेल फूड्स ने बुधवार को घोषणा की कि कंपनी अपने संयुक्त उपक्रम को मजबूत कर रही है और भारत में अपने चीज़ फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जहां ब्रिटानिया की "द लाफिंग काउ" उत्पादों का स्थानीय उत्पादन किया जाएगा।

Godrej Consumer

गोडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (GCPL) ने मंगलवार को बताया कि सितंबर तिमाही के लिए कंपनी को रुपया आधारित मिड-सिंगल-डिजिट समेकित बिक्री वृद्धि और स्थिर मुद्रा में लो-टीन वृद्धि की उम्मीद है। यह संकेत देने वाली दूसरी एफएमसीजी कंपनी है, पहले डाबर ने पिछले सप्ताह कहा था कि Q2FY25 में उसकी समेकित राजस्व में मिड-सिंगल-डिजिट की गिरावट हो सकती है।

Adani Enterprises

अडानी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को 4,200 करोड़ रुपये के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के लॉन्च की घोषणा की। CNBC-TV18 के अनुसार, यह QIP 2,962 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर पेश किया जा रहा है, जो हालिया बंद मूल्य से 6.08% की छूट को दर्शाता है और सेबी द्वारा निर्धारित फ्लोर प्राइस से 5% कम है।

National Fertilizers

राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ थाल सुविधा में 1200 MTPD (DAP बेसिस) जटिल उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक खरीद आदेश को मंजूरी दी है।

GR Infra Projects

जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स ने कहा कि उसे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से नागपुर में 903.5 करोड़ रुपये का अनुबंध मिला है, जो एक ऊंचा मेट्रो वायाडक्ट डिजाइन और निर्माण के लिए है।

Ola Electric

ओला इलेक्ट्रिक मुश्किल में फंस सकती है। कंपनी के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CCPA) के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा क्लास एक्शन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बुधवार को बताया कि मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को ओला को सेवाओं की कमी, भ्रामक विज्ञापन, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप में नोटिस जारी किया है। ओला को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, और अगर मंत्रालय को कंपनी के उत्तर और कार्यों से संतुष्टि नहीं होती है, तो क्लास एक्शन मुकदमा शुरू किया जाएगा।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा एलेक्सी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, अर्केड डेवलपर्स, आनंद राठी वेल्थ, डेन नेटवर्क्स, जीएम ब्रेवरीज़, अशोका मेटकास्ट, हैथवे भवानी केबलटेल, इन्फोमीडिया प्रेस, एनबी फुटवियर, और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग 10 अक्टूबर को अपने तिमाही परिणाम जारी करेंगे।



