RVNL Share News: ऑर्डर के बाद स्टॉक में रिकवरी

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को 180 करोड़ रूपये का नया ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में RVNL ने कहा कि वह ईसी रेलवे के तहत धनबाद डिवीजन के गढ़वा रोड-महादिया खंड की अप और डाउन लाइन के लिए 180 करोड़ रूपये का ऑर्डर मिला है।

इस ऑर्डर के बाद शेयर 516.05 रुपये के दिन के निचले स्तर से रिकवर हुआ। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने हाल ही में कहा था कि वंदे भारत परियोजना के क्रियान्वयन में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर के दायरे में बदलाव हो रहा है, जिसका मतलब है कि डिजाइन और लागत में संशोधन होगा। आरवीएनएल ने 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है, लेकिन मानदंडों के अनुसार यह अपनी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से कम कर सकता है।

आरवीएनएल मैनेजमेंट

आरवीएनएल मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मार्गदर्शन को दोहराया है, जिसमें साल दर साल आधार पर रेवेन्यु स्थिर रहने का अनुमान है, जिसका मतलब ये है कि अगली तीन तिमाहियों में रेवेन्यु 8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। कंपनी की ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपये है, जो पिछले 12 महीने के राजस्व का 4 गुना है, जिसमें वंदे भारत ऑर्डर शामिल नहीं है। आज 2.30 बजे ये स्टॉक 521 रूपये पर ट्रेड कर रहा था।