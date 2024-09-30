scorecardresearch
RVNL Share News: ऑर्डर के बाद स्टॉक में रिकवरी

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को 180 करोड़ रूपये का नया ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में RVNL ने कहा कि वह ईसी रेलवे के तहत धनबाद डिवीजन के गढ़वा रोड-महादिया खंड की अप और डाउन लाइन के लिए 180 करोड़ रूपये का ऑर्डर मिला है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 14:42 IST

वंदे भारत परियोजना के क्रियान्वयन में थोड़ी देरी

इस ऑर्डर के बाद शेयर 516.05 रुपये के दिन के निचले स्तर से रिकवर हुआ। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने हाल ही में कहा था कि वंदे भारत परियोजना के क्रियान्वयन में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर के दायरे में बदलाव हो रहा है, जिसका मतलब है कि डिजाइन और लागत में संशोधन होगा। आरवीएनएल ने 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है, लेकिन मानदंडों के अनुसार यह अपनी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से कम कर सकता है।

आरवीएनएल मैनेजमेंट

आरवीएनएल मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मार्गदर्शन को दोहराया है, जिसमें साल दर साल आधार पर रेवेन्यु स्थिर रहने का अनुमान है, जिसका मतलब ये है कि अगली तीन तिमाहियों में रेवेन्यु 8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। कंपनी की ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपये है, जो पिछले 12 महीने के राजस्व का 4 गुना है, जिसमें वंदे भारत ऑर्डर शामिल नहीं है। आज 2.30 बजे ये स्टॉक 521 रूपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 30, 2024