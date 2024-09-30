Ola Electric Share: लिस्टिंग के बाद पहली बार ₹100 के नीचे आया

Ola Electric Mobility Ltd. के शेयर सोमवार को पिछले 11 ट्रेडिंग सत्रों में से 9 बार गिर गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक ₹100 के स्तर से नीचे आ गए हैं। सोमवार की गिरावट के साथ ही स्टॉक अपने हाई लेवल ₹157 रुपए से 37% गिर चुका है, जिसे शेयर ने लिस्टिंग के कुछ ही दिन बाद हासिल किया था।

कंपनी ने हाल ही में नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य टियर-2 और टियर-3 शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की पैठ को बढ़ाना है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत भर में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए 625 पार्टनर्स को शामिल किया है और आगामी त्यौहारी सीजन से पहले 1,000 पार्टनर्स को शामिल करने की योजना है।

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने एक हालिया नोट में लिखा कि उसने कई Ola service stations का दौरा किया और पाया कि उनमें से ज्यादातर सर्विस रिक्वेस्ट से आई हुई हैं और यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर कंपनी को अपने मोटरसाइकिलों के लॉन्च से पहले सुधार करने की आवश्यकता है, जिसे उसने 15 अगस्त को पेश किया था। हालांकि ब्रोकरेज HSBC ने ओला इलेक्ट्रिक पर "खरीदें" की सिफारिश बनाए रखी है, जिसका टारगेट ₹140 प्रति शेयर है।

ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स की बात करें तो अगस्त में 34% घट गई है। अब ऑटो कंपनियां 1 अक्टूबर से सितंबर महीने के लिए बिक्री की रिपोर्ट देना शुरू करेंगी। Ola Electric Mobility Ltd. के शेयर मौजूदा में ₹99 पर 3.1% नीचे ट्रेड हो रहे हैं। इस स्टॉक की IPO वैल्यू ₹76 प्रति शेयर तय की गई थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।