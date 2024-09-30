scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारइस Stock के रिटर्न देखकर दिमाग सन्न रह जाएगा! 24 दिन से अपर सर्किट!

इस Stock के रिटर्न देखकर दिमाग सन्न रह जाएगा! 24 दिन से अपर सर्किट!

स्टॉक तो आपने बहुत देखें होंगे लेकिन Eraaya Lifespaces Ltd की जैसी चाल नहीं देखी होगी। एक साल में ये 34 रुपए से बढ़कर सीधा 2635 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया यानि 7,449% का रिटर्न देखने को मिला। इतना ही नहीं स्टॉक में अपर सर्किट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 12:49 IST

क्यों लगा अपर सर्किट?

Eraaya Lifespaces Limited  ने Ebix Inc के अधिग्रहण के बाद एक महत्वपूर्ण रिस्ट्रक्चरिंग का एलान लिया है। कंपनी ने अपने नेतृत्व और ऑपरेशन में कई प्रमुख बदलावों का एलान किया है।  सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रॉबिन रैना को वित्तीय अनियमितताओं की जांच के चलते सभी प्रमुख पदों से निलंबित कर दिया गया है। Eraaya Lifespaces के बोर्ड ने एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग समिति के तहत व्यापक जांच शुरू की है।

बिजनेस मॉडल

Eraaya Lifespaces एक बड़े समूह का हिस्सा है जो विभिन्न सेक्टरों में बिजनेस का सक्रिय अधिग्रहण कर रहा है। जिसमें पब, समाचार चैनल, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और यहां तक कि फिल्म निर्माण भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। फिजिकल एसेट्स के नाम पर कंपनी के पास तीन बंगले नौकुचियाताल, लोनावला और गोवा में हैं। Eraaya Lifespaces लगभग कर्ज मुफ्त है और यह विविध पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म विकास और लचीलापन के लिए एक मजबूत आधार दिखता है। कंपनी ने दुबई स्थित क्लबों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है, जो न केवल कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को दिखाता है बल्कि रेवेन्यू भी लाता है।

फंडामेंटल्स

कंपनी का मार्केट कैप 4,845 करोड़ रुपए का है। इस स्टॉक की ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल के स्टॉक प्राइस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दर 520 प्रतिशत है। तिमाही नतीजों के मुताबिक कंपनी ने Q1FY25 में 2 करोड़ रुपये की नेट सेलिंग और Q1FY25 में नेट प्रॉफिट 1,887.5 प्रतिशत बढ़कर 0.95 करोड़ रुपये हो गया, जबकि Q1FY24 में नेट प्रॉफिट 0.05 करोड़ रुपये रहा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 30, 2024