Solar सॉल्यूशन देने वाली कंपनी ला रही है IPO, ड्राफ्ट पेपर जमा



सोलर एनर्जी सॉल्यूएशन देने वाली कंपनी Solarworld Energy Solutions ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानि IPO के जरिए 600 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मार्केट रेग्युलेटर SEBI के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। IPO में 550 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे तो वहीं प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 50 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की पेशकश करेंगे।

आपको बता दें कि कंपनी के प्रमोटर्स Pioneer Facor It Infradevelopers Private Limited हैं। कंपनी में प्रमोटरों की 82.15 प्रतिशत हिस्सेदारी है और बाकी 17.85 प्रतिशत शेयर Value Quest Scale Fund समेत सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं।

बिजनेस मॉडल

उत्तर प्रदेश स्थित ये कंपनी सोलर एनर्जी परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) सर्विस में विशेषज्ञता रखती है। यह कंपनी रजिस्ट्रार के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले प्रफेंशियल इश्यू या किसी दूसरे तरीके से 110 करोड़ रुपये जुटा सकती है। अगर कंपनी प्री-IPO प्लेसमेंट में फंड जुटाने में सफल हो जाती है, तो फ्रेश इश्यू का साइज कम हो जाएगा। Solarworld Energy Solutions अपने दो मॉडलों पर काम करती है। पहला - पूंजीगत व्यय (CAPEX) मॉडल और दूसरा - रेन्यूएबल एनर्जी (RESCO) मॉडल के जरिए सोलर एनर्जी से जुड़ी सुविधाएं देती है। इन मॉडलों के तहत, ये ऑपरेशन से लेकर मेंटेनेंस (O&M) सर्विस भी देती है। अगस्त 2024 तक इसकी लगभग 95 प्रतिशत EPC परियोजनाओं में दो से पांच सालोंके लिए O&M सेवाओं का बंडल है।

कंपनी ने मई 2024 में चीन के ब्लूमबर्ग एनईएफ टियर-1 सप्लायर ZNSHINE PV-Tech Co Ltd के साथ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए इक्विटी को-ऑपरेशन समझौता किया। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को IPO के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया है

फाइनेंशियल्स

आपको बता दें कि Sterling & Wilson Renewable Energy, Waaree Renewable Technologies, KPI Green Energy, Gensol Engineering और Oriana Power जैसी कंपनियों से Solarworld Energy Solutions की सीधी टक्कर हैं। पिछले साल के फाइनेंशियल्स को देखें तो वित्त वर्ष 2024 में नेट प्रॉफिट 248 प्रतिशत बढ़कर 51.7 करोड़ रहा है। जबकि रेवेन्यू 115.5 प्रतिशत बढ़कर 501 करोड़ रुपये रहा है।