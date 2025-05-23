RVNL बेच दीजिए और IRCON होल्ड कीजिए! रेलवे स्टॉक्स पर ब्रोकरेज की ये बड़ी सलाह क्यों?

Railway Stocks: ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग चुनिंदा रेलवे शेयरों को लेकर काफी पॉजिटिव नहीं है। दरअसल, ब्रोकर को मार्च 2025 तिमाही में मिले-जुले आंकड़ों के बाद रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और इरकॉन इंटरनेशनल (IRCON) के शेयर प्राइस में 46 प्रतिशत तक की गिरावट का जोखिम दिख रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

RVNL पर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की राय

Q4 में आरवीएनएल ने 478.4 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 4 प्रतिशत कम है। तिमाही के लिए EBITDA, 5 प्रतिशत घटकर 432.9 करोड़ रुपये रह गया, जबकि तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन मामूली रूप से घटकर 6.7 प्रतिशत रह गया।

रेल विकास निगम चौथी तिमाही में अनुमान से कमजोर प्रदर्शन किया। रेल मंत्रालय से फंड जारी होने में देरी के कारण एग्जिक्यूशन प्रभावित हुआ, जिसके सामान्य होने की उम्मीद कंपनी को है। कंपनी ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026 में रेवेन्यू 10-11 प्रतिशत बढ़ सकता है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की ऑर्डर बुक 97,000 करोड़ रुपये की है, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हैं और 18,000 करोड़ रुपये नए ऑर्डर में बदलाव से उत्पन्न हुए हैं।

वित्त वर्ष 26E के लिए, आरवीएनएल ने 17,000-18,000 करोड़ रुपये के फ्लो का गाइडेंस दिया है।

RVNL Share Price Target

ब्रोकरेज ने 216 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ SELL कॉल दिया है।

IRCON पर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की राय

इरकॉन इंटरनेशनल ने मार्च 2024 तिमाही में अपने कंसो नेट प्रॉफिट में 15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 211 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की, जबकि इसका राजस्व 10 प्रतिशत घटकर 3,412 करोड़ रुपये रह गया। इसका एबिटा 21.1 प्रतिशत घटकर 261.4 करोड़ रुपये रह गया, जबकि तिमाही के लिए मार्जिन घटकर 7.7 प्रतिशत रह गया।

इरकॉन इंटरनेशनल ने Q4FY25 में PAT में 24 प्रतिशत की सालाना गिरावट दर्ज की। हालांकि एडजस्टेड PAT उम्मीदों के अनुरूप था।

ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में ऑर्डर फ्लो में मामूली सुधार हुआ और यह 1,40 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2026 के लिए इरकॉन कवच, सिग्नल डायग्नोस्टिक्स सिस्टम, हाइड्रोपावर सेक्टर जैसे सेक्टर में नए अवसरों को टारगेट कर रहा है और मेट्रो और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट टेंडर में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

IRCON Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर HOLD कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 180 रुपये का दिया है।