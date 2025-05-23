युद्धपोतों का निर्माण करती है ये कंपनी! 52 Week High पर पहुंचा ये डिफेंस स्टॉक - ₹25000 करोड़ का मिला है ऑर्डर
युद्धपोतों के निर्माण में लगी इस कंपनी का शेयर अपने पिछले बंद 2752.95 रुपये के मुकाबले 2809 रुपये पर खुला और अपने इंट्राडे हाई 2898.40 रुपये पर पहुंच गया जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर भी है।
GRSE Share Price: डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) के शेयर में आज भी तेजी कायम है और शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High, 2,898.40 रुपये को टच किया है। इस पीएसयू स्टॉक ने सिर्फ 3 महीने में 100% से ज्यादा का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है।
2 दिन में 16% चढ़ा भाव
डिफेंस पीएसयू स्टॉक गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का स्टॉक पिछले 2 कारोबारी सत्रों में करीब 16% चढ़ा है। मल्टीबैगर स्टॉक दो सत्रों में 15.9% बढ़कर 21 मई को 2500.10 रुपये से आज 2898.40 रुपये हो गया।
क्यों है शेयर में यह तेजी?
दरअसल गुरुवार 22 मई को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जनरेशन कोर्वेट Next Generation Corvettes (NGC) बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है।
GRSE Share Price
कंपनी का शेयर खबर लिखे जाने तक दोपहर 12:11 बजे तक बीएसई पर 2.28% या 62.85 रुपये की तेजी के साथ 2815.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.09% या 57.50 रुपये चढ़कर 2,813.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
GRSE Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 61 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 113 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 104 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में शेयर 96 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 805 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1979 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।