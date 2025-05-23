सिर्फ 3 महीने में 45% से ज्यादा चढ़ा ये शेयर! झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का भी है हिस्सा - कीमत ₹200 से कम
आज हम एक ऐसे ही शेयर की बात करने जा रहे हैं जो दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इस शेयर ने पिछले 3 महीने में 45% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है।
Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जिन्हें दिग्गज निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। आज हम एक ऐसे ही शेयर की बात करने जा रहे हैं जो दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का हिस्सा है।
इस शेयर ने पिछले 3 महीने में 45% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और खास बात यह है कि स्टॉक की कीमत अभी भी 200 रुपये से कम है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Valor Estate Ltd.
Valor Estate Share Price
सुबह 11:28 बजे तक शेयर की कीमत एनएसई पर 0.85% या 1.60 रुपये की तेजी के साथ 190.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.77% या 1.45 रुपये चढ़कर 189.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
रेखा झुनझुनवाला के पास कितनी हिस्सेदारी?
Trendlyne के डेटा के मुताबिक मार्च 2025 तक दिग्गज निवेशक के पास इस कंपनी की 4.7% हिस्सेदारी यानी 25,000,000 इक्विटी शेयर थे जिसकी वैल्यू 475.3 करोड़ रुपये है।
तीन महीने पहले कितनी थी किमत?
तीन महीने पहले यानी 24 फरवरी 2025 को शेयर की कीमत 128.13 रुपये थी जो अब 45% से ज्यादा बढ़कर 190 के पार हो गई है। अगर किसी निवेशक ने 3 महीने पहले सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 390 शेयर होते।
वर्तमान में 1 शेयर की कीमत 190 रुपये है तो इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 74,100 रुपये का कॉर्पस होता यानी सिर्फ 3 महीने में उस 24,100 रुपये का फायदा होता।
Valor Estate Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 2 प्रतिशत चढ़ा है तो वहीं पिछले 3 महीने में 45% से अधिक चढ़ा है।
अगर पिछले 6 महीने में देखें तो इस दौरान शेयर 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 9 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
लेकिन पिछेल 2 साल में शेयर 136 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 170 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2352 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।