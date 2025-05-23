scorecardresearch
शेयर बाज़ार

Belrise Industries Limited IPO : सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन जीएमपी स्थिर! इतने रुपये पर हो सकती है लिस्टिंग

अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जीएमपी आज स्थिर है। चलिए जानते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग कितने रुपये पर हो सकती है और क्या है अन्य आईपीओ डिटेल्स।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 23, 2025 11:12 IST

Belrise Industries Limited IPO: ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी Belrise Industries Limited के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है जिसका ऑफर साइज ₹2,150 करोड़ है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है। 

इस फ्रेश इश्यू के जरिए कंंपनी 23.89 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जीएमपी आज स्थिर है। चलिए जानते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग कितने रुपये पर हो सकती है और क्या है अन्य आईपीओ डिटेल्स।


Belrise Industries Limited IPO Dates

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 21 मई को खुला था जो आज यानी 23 मई को बंद हो रहा है। 

Belrise Industries Limited IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 85-90 रुपये रखा है और साथ ही में लॉट साइज 166 शेयरों का तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,110 रुपये का निवेशक करना होगा। 

Belrise Industries Limited IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 26 मई को हो सकता है।

Belrise Industries Limited IPO Registrar

Link Intime India Private Ltd इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

Belrise Industries Limited IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 28 मई को हो सकती है। 

Belrise Industries IPO लेटेस्ट GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इसका लेटेस्ट जीएमपी आज 23 रुपये है। गुरुवार 22 मई को भी इसका जीएमपी 22 रुपये ही था।  

Belrise Industries IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के अनुसार इस आईपीओ की लिस्टिंग BSE और NSE पर 25.56% के प्रीमियम के साथ 113 रुपये पर हो सकती है। 

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी,  लिए गए कुछ बकाया उधारों का पूरा या आंशिक रिपेमेंट/प्री-पेमेंट करने और कुछ पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए करेगी। 

Belrise Industries Limited के बारे में 

कंपनी ऑटोमोटिव शीट मेटल और कास्टिंग पार्ट्स, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन और मिरर सिस्टम बनाती है जो विशेष रूप से दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए है।

बेलराइज इंडस्ट्रीज भारत में एक विनिर्माण कंपनी है जो दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, कमर्शियल वाहनों और कृषि वाहनों के लिए सुरक्षा-महत्वपूर्ण सिस्टम और अन्य इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की विविध रेंज प्रदान करती है।

कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेटल चेसिस सिस्टम, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी-इन-व्हाइट कंपोनेंट और एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
