Grasim Industries Share Price: आदित्य बिड़ला ग्रुप की दिग्गज कंपनी Grasim Industries के शेयर में आज 2% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए Q4 रिजल्ट के बाद आई है। कंपनी ने रिजल्ट के साथ-साथ डिविडेंड की भी घोषणा की है।

आज स्टॉक अपने पिछले बंद भाव 2752.95 रुपये के मुकाबले 2809 रुपये पर खुला और इंट्राडे हाई 2898.40 रुपये पर पहुंच गया। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:19 बजे तक बीएसई पर 1.09% या 29.05 रुपये की तेजी के साथ 2704.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.04% या 27.80 रुपये चढ़कर 2,702.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Grasim Industries Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी के कंसो नेट प्रॉफिट में 9% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 1,370 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,496 करोड़ रुपये हो गई है।

इस दौरान कंपनी का परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 17% बढ़कर 44,267 करोड़ रुपये हो गया। क्रमिक आधार पर, PAT में Q3FY25 में 820 करोड़ रुपये से 82% की तेज वृद्धि देखी गई। पिछली तिमाही की तुलना में रेवेन्यू में भी 25% सुधार हुआ।

स्टैंडअलोन आधार पर, Q4FY25 का नेट लॉस एक साल पहले के 441 करोड़ रुपये से घटकर 288 करोड़ रुपये रह गया, जबकि राजस्व 32% बढ़कर 8,926 करोड़ रुपये हो गया।

Grasim Industries Dividend

कंपनी ने Q4 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने फिलहाल रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

Grasim Industries Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 और अगस्त 2023 में 10-10 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले अगस्त 2022 में कंपनी ने 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले अगस्त 2021 में भी कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

