आसान शब्दों में जानिए आखिर क्यों गिर रहा है वारी एनर्जीज का शेयर?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 23, 2025 10:55 IST

Waaree Energies Share Price: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी वारी एनर्जीज (Waaree Energies) के शेयरों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्टॉक आज 10% से भी ज्यादा गिरा है। 

हालांकि फिलहाल खबर लिखे जाने तक शेयर सुबह 10:42 बजे तक बीएसई पर 7.21% या 216.15 रुपये टूटकर 2780.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.15% या 214.40 रुपये गिरकर 2,782.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

चलिए आसान शब्दों में जानते हैं आखिर स्टॉक में यह गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:26 बजे तक डेटा के मुताबिक 2,44,768 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

क्यों गिरा Waaree Energies का स्टॉक?

अमेरिका द्वारा क्लीन एनर्जी इंवेस्टमेंट/प्रोडक्शन टैक्स क्रेडिट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित विधेयक पारित किए जाने के बाद स्टॉक में आज यह गिरावट देखने को मिल रही है।

वारी एनर्जीज को इस विधेयक से जोखिम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक का 57% हिस्सा अमेरिका पर आधारित है। 

अमेरिका में वोट के बाद क्लीन एनर्जी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। सब्सिडी से लाभ उठाने वाले प्रोजेक्ट डेवलपर्स और निर्माताओं ने चिंता व्यक्त की कि सब्सिडी वापस लेने से कारखाने बंद हो सकते हैं, नौकरियां जा सकती हैं और पूरे अमेरिका में घरों में बिजली की लागत बढ़ सकती है।

Waaree Energies Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 7 प्रतिशत गिरा है।

वहीं पिछले 3 महीने के दौरान शेयर 23 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है और पिछले 6 महीने में शेयर 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 23, 2025