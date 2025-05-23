scorecardresearch
हो गया बड़ा ऐलान! इस दिन है RECORD DATE - हर शेयर पर ₹90 का डिविडेंड दे रही है ये कंपनी

कंपनी ने पहले, 17 अप्रैल 2025 को अपने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करने के साथ-साथ 1800% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी जिसके लिए आज रिकॉर्ड डेट बताया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 23, 2025 15:17 IST

HDFC AMC Dividend Record Date: देश के बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) में से एक HDFC Asset Management Company Ltd ने आज अपने शेयरधारकों के लिए बड़ी जानकारी दी है। दरअसल कंपनी ने आज डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है।

आपको बता दें कि कंपनी ने इससे पहले 17 अप्रैल 2025 को अपने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करने के साथ-साथ 1800% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि डिविडेंड की पेमेंट कब तक आएगी। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। 

HDFC AMC Dividend

17 अप्रैल को कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि वो शेयरधारकों को 1800% का तगड़ा डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 90 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। 

HDFC AMC Dividend Record Date

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में रिकॉर्ड डेट की जानकारी देते हुए बताया कि तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 6 जून 2025 है। 

HDFC AMC Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के 30 दिनों तक हो जाएगी। यानी निवेशकों को पेमेंट 23 जून तक मिल सकती है। 

HDFC AMC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 70 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 48 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 42 रुपये का डिविडेंड, जून 2021 में 34 रुपये का डिविडेंड और जून 2020 में 28 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

HDFC AMC Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 3:08 बजे तक बीएसई पर 0.83% या 39.80 रुपये की तेजी के साथ 4823 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.79% या 38 रुपये चढ़कर 4,822.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

HDFC AMC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 178 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 97 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 23, 2025