Newsशेयर बाज़ारChandrayaan-3 से जुड़े स्टॉक बन गए रॉकेट!

Chandrayaan-3 से जुड़े स्टॉक बन गए रॉकेट!

भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद दुनिया के कई दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने भारत के सैटेलाइट लॉन्च मार्केट और उसके सपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंकिंग सुधार दी है। इससे मेक इन इंडिया की कोशिशों को तो ताकत मिल ही रही है। वहीं दुनिया के एयरोस्पेस बाजार में भारत की दावेदारी भी मजबूत हो रही है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 24, 2023 13:08 IST
Chandrayaan-3 की सफल लैंडिंग पूरी दुनिया ने देखी। भारत की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग से पूरी दुनिया को भारत की स्‍पेस ताकत का पता चला गया है। इस मिशन के सक्सेफुल होने में ISRO की तो सबसे बड़ी भूमिका है ही। साथ ही ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में मदद की है। जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और डिफेंस समेत कई सेक्‍टर्स शामिल हैं। करीब आधा दर्जन कंपनियों के शेयरों में आग लग गई है। स्पेस से लेकर कई कंपनियों के स्टॉक में 2 से 20% तक उछाल देखने को मिल रहा है। यहां तक के इन कंपनियों के शेयरों में इजाफे के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए आपको बतातें हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं और उनके शेयरों में कितनी तेजी दर्ज की गई है।

Also Read:  चंद्रयान-3 का विक्रम चंद्रमा पर उतरा, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों के लिए इसका क्या मतलब है?

सबसे पहले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा-डे के दौरान ही स्टॉक में 9% की तेजी दर्ज की गई। वहीं 5 दिन में साढ़े 15% से ज्यादा उछल चुका है ये स्टॉक। शुरुआती कारोबार के दौरान स्टॉक 17 फीसदी के साथ 841.80 रुपये के साथ 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया। बाजार खुलते ही सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में दमदार 20% की तेजी देखने को मिली है और कंपनी का शेयर रिकॉर्ड 1,970 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 5 दिनों में ये स्टॉक 26% तक दौड़ा गया है। यानि 363 रुपए तक स्टॉक आगे बढ़ चुका है।

MTAR टेक्नोलॉजीज में 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है और कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के रिकॉर्ड हाई 2450 रुपये पर भी पहुंचा।वहीं 5 दिनों में ये स्टॉक साढ़े 5% तक भाग चुका है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करते हैं। शेयर में 52 वीक हाई पर पहुंच गया। वहीं पिछले 5 दिनों में स्टॉक में 2.50% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। वहीं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 4,138 रुपये के साथ 52 हफ्तों के हाईपर पहुंचा और नया रिकॉर्ड कायम किया। वहीं पिछले 5 दिनों की चाल देखें तो कंपनी का शेयर करीब 3% भाग चुका है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। सुबह-सुबह शेयर में 1.41% की तेजी के साथ 111.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। ए​क दिन पहले कंपनी का शेयर 113.35 रुपये के साथ रिकॉर्ड पर था। वहीं 5 दिन में ये स्टॉत साढ़े 9% भाग चुका है।

गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर में भी करीब 5% की तेजी दर्ज की गई और स्टॉक 52 हफ्तों के हाई 557.50 रुपये पर पहुंच गया। पिछले 5 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शेयर करीब साढ़े 7% भाग चुका है। वहीं टाटा स्टील की बात करें तो शुरुआत में शेयर में मामूली तेजी देखने को मिली है। लेकिन पिछले 5 दिनों में देखें तो स्टॉक करीब-करीब ढाई प्रतिशत आगे बढ़ चुका है। भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद दुनिया के कई दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने भारत के सैटेलाइट लॉन्च मार्केट और उसके सपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंकिंग सुधार दी है। इससे Make In India की कोशिशों को तो ताकत मिल ही रही है। वहीं दुनिया के एयरोस्पेस बाजार में भारत की दावेदारी भी मजबूत हो रही है।

Also Read: क्या है ब्राइटकॉम पर सेबी का ऑर्डर, कैसे फंस गए रिटेल निवेशक?

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
