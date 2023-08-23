बाजार पर नजर रखने वालों का मानना है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की विजयी सॉफ्ट लैंडिंग न केवल भारतीय टेलेंट का दुनिया लोहा मानेगी बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी काफी हद तक बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मिशन में लगी कई कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

स्मॉलकेस मैनेजर और राइट रिसर्च के संस्थापक सोनम श्रीवास्तव ने कहा, इससे देश में अंतरराष्ट्रीय निवेश का बड़ा प्रवाह हो सकता है। तात्कालिक प्रतिष्ठा से परे, मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र में नए वाणिज्यिक रास्ते खोलेगा।

श्रीवास्तव ने आगे कहा कि इस मिशन से दूरसंचार, रिमोट सेंसिंग और उपग्रह नेविगेशन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा, संभावित रूप से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

एक सफल लैंडिंग के साथ राष्ट्रीय गौरव और उत्साह बाजार की धारणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, संभावित रूप से स्टॉक की कीमतों को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों के लिए व्यावहारिक होना महत्वपूर्ण है।

व्यक्तिगत निवेशक सफ़ीर आनंद का मानना है कि लैंडिंग से अनुसंधान और विकास और सहयोगात्मक तरीकों में भारी रुचि पैदा हो सकती है।

इंटेलसेंस कैपिटल के मुख्य निवेश सलाहकार अभिषेक बसुमल्लिक ने कहा कि चंद्रयान वर्षों के बहुआयामी विकास का परिणाम है। यह विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण, सामग्री विज्ञान, इंजीनियरिंग और इन सभी में भारतीय कीमतों पर काफी प्रगति करता है।

यूएसएसआर, अमेरिका और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले यह उपलब्धि हासिल की है। चंद्रमा की सॉफ्ट-लैंडिंग दुनिया को दिखाती है कि भारत एक आर्थिक और वैज्ञानिक शक्ति है। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष और तत्काल आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में दुनिया के बाकी हिस्सों को संकेत देने की जबरदस्त शक्ति है।

कोलकाता स्थित निवेशक सौम्या मालानी ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए भारी बढ़ावा हो सकती है। उन्होंने कहा, "यह निश्चित रूप से न केवल उन कंपनियों में, जो इस मिशन का हिस्सा रही हैं, बल्कि समग्र रूप से भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में भी बहुत सारा निवेश आकर्षित करेगा।



बाजार निवेशक ने आगे कहा कि इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएं युवा पीढ़ी को ऐसे क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं जिससे आने वाले समय में अधिक कुशल कार्यबल तैयार हो सकता है। चूँकि इसरो दूसरों की तुलना में बहुत कम लागत पर यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम है, इससे भारतीय कंपनियों को अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विश्वास हासिल हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक सहयोग, गठजोड़ और ऑर्डर मिल सकते हैं।

स्वतंत्र बाजार विश्लेषक अंबरीश बालिगा का भी मानना है कि लैंडिंग से देश की समग्र छवि और हमारी क्षमताओं के बारे में धारणा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

एयूएम कैपिटल के नेशनल हेड-वेल्थ मैनेजमेंट, मुकेश कोचर ने कहा कि यह भारत के लिए सबसे बड़े मील के पत्थर में से एक है। भारत वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग 2-3 प्रतिशत का योगदान देता है और अगले 8-10 वर्षों में इसके लगभग 8-10 प्रतिशत योगदान की उम्मीद है।