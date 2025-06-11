scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअनिल अंबानी के शेयर में फिर आई तेजी, करोड़ों रुपये की डील के बाद 4% चढ़ा स्टॉक

अनिल अंबानी के शेयर में फिर आई तेजी, करोड़ों रुपये की डील के बाद 4% चढ़ा स्टॉक

Reliance Infrastructure Share: अनिल अंबानी की इन्फ्रा कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में 10000 करोड़ रुपये की डील की जानकारी दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 11:46 IST
Anil Ambani, chairman, Reliance Group: Diehl Defence is a German system house for air defence systems.

 रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर (Reliance Infra) की सहायक कंपनी रिलायंस डिफेंस ने अपने नई डील की जानकारी दी है। इस अपडेट के बाद रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर में 4 फीसदी की तेजी आई। 

सुबह 10.30 बजे कंपनी के स्टॉक 3.61 फीसदी चढ़कर ₹419 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 

1000 करोड़ की हुई डील

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी कंपनी Diehl Defence के साथ बड़ी डील की है। इस डील में कंपनी  वल्केनो 155 मिमी प्रेसिजन-गाइडेड म्यूनिशन सिस्टम के प्रोडक्शन में फोकस करेगी। 

बता दें कि यह आज के जमाने का तोपखाना है जो लंबी दूरी में सटीक हमला करता है। कंपनी ने इस डील की जानकारी मंगलवार को दी थी।  

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार इस डील में रिलायंस डिफेंस मुख्य ठेकेदार है।  वहीं, डाइहल डिफेंस टेक्‍नोलॉजी और सिस्टम पेश करेगा। इस डील से कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपये जनरेट हो सकता है। 

Reliance Infrastructure Share History

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर का 52-वीक हाई ₹421 है, जबकि 52-वीक लो ₹169.75 है। स्टॉक में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 16,201.77 करोड़ रुपये हो गया है। 

मार्केट एनलिस्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार शेयर में तेजी देखी जा रही है। स्टॉक ने अपने मेन रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है। RSI 79.32 पर है, जो ओवरबॉट जोन में है। स्टॉक का ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। स्टॉक जब तक 340.85 के ऊपर सपोर्ट बना है तब तक तेजी का रुख कायम रहेगा।

पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयर 7% से ज्यादा चढ़ गया है। वहीं, शेयर ने एक महीने में 74 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में कंपनी के शेयर ने 116 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल में 1750 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल में 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू लाख रुपये हो जाती। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Published On:
Jun 11, 2025