शेयर बाजार में जब भी बात बड़े रिटर्न की होती है, तो कुछ चुनिंदा शेयर ही नजरों में आते हैं। Nazara Technologies उनमें से एक बन चुका है। यह वही कंपनी है जिसमें दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) ने बड़ी हिस्सेदारी ले रखी है। अब यह शेयर लगातार तेजी में है और निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दे रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

52 वीक हाई पर Nazara

Nazara Technologies के शेयर ने बुधवार, 14 मई 2025 को ₹1,222.70 का 52 हफ्तों का उच्च स्तर (52-week high) छू लिया। यह लगातार सातवां दिन था जब शेयर में तेजी दर्ज हुई। पिछले एक हफ्ते में ही इस शेयर ने 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

खबर लिखते वक्त Nazara Technologies के शेयर (Nazara Technologies Share) 1.90 फीसदी की तेजी के साथ ₹1,218.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

अगर पूरे साल की बात करें, तो इस स्टॉक ने 100% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है, यानी जिसने इसमें एक साल पहले पैसा लगाया होता, उसकी रकम आज दोगुनी हो चुकी होती।

अप्रैल-मई में ताबड़तोड़ मुनाफा

Nazara Technologies ने मई महीने में अब तक करीब 20% का उछाल दिखाया है। इससे पहले अप्रैल में यह स्टॉक 7% और मार्च में 4% बढ़ा था। यानी तीन महीनों से लगातार यह स्टॉक निवेशकों को फायदा दे रहा है।

रेखा झुनझुनवाला और बड़े निवेशकों की पसंद

Nazara Technologies का शेयर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। मार्च तिमाही (Q4FY25) के अंत तक उनके पास कंपनी के 61,83,620 शेयर, यानी 7.06% हिस्सेदारी (Stake) थी।

इसके अलावा जाने-माने निवेशक मधुसूदन मुरलीधर केला (Madhusudan Kela) के पास भी कंपनी के 10,96,305 शेयर (1.25%) हैं।

Foreign Portfolio Investors (FPI) के पास कुल 13.04% और SBI म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) के पास 8.37% हिस्सेदारी है।

अब निवेश करना चाहिए या नहीं?

Anand Rathi Share & Stock Brokers के सीनियर रिसर्च मैनेजर जिगर एस पटेल के मुताबिक, Nazara Technologies ने ₹1,160 के मजबूत रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है।

तकनीकी चार्ट पर इसका RSI (Relative Strength Index) 70 से ऊपर चला गया है, जो यह दर्शाता है कि शेयर में और तेजी आ सकती है।

Nazara Technologies के बारे में

Nazara Technologies भारत की एक मशहूर गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी है। यह मोबाइल गेम्स, ई-स्पोर्ट्स और बच्चों के लिए लर्निंग ऐप्स बनाती है। कंपनी की पहुंच भारत के अलावा अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में भी है।