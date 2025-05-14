scorecardresearch
शेयर में 66% की गिरावट, निवेशक घबराएं नहीं- कंपनी के इस फैसले से गिरा भाव; सितंबर तक मुनाफा होना पक्का

Raymond Share Price: आज के ट्रेडिंग सेशन में रेमंड के शेयरों में 66 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट डीमर्जर के कारण हुआ है। आर्टिकिल में पूरा मामला जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 14, 2025 10:54 IST
1 मई 2025 को Raymond Ltd के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर बुधवार को ट्रेडिंग के दौरान करीब 66% टूटकर ₹530 तक पहुंच गए, जबकि पिछले दिन इसका बंद भाव ₹1,561.30 था। हालांकि, यह गिरावट किसी बुरी खबर का नतीजा नहीं है। आपको बता दें कि Raymond के रियल एस्टेट बिजनेस (Raymond Realty) के डिमर्जर की वजह आज स्टॉक में गिरावट आई है।

क्यों गिरे Raymond के शेयर? (Why Raymond Share Price Fell)

Raymond Ltd ने अपने रियल एस्टेट डिवीजन Raymond Realty को कंपनी से अलग कर दिया है। इसके चलते बुधवार को कंपनी का स्टॉक ex-date पर पहुंच गया, यानी अब शेयर की कीमत में Raymond Realty की वैल्यू शामिल नहीं है।

इस वजह से स्टॉक की बेंचमार्क वैल्यू गिर गई है। कुछ मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स अभी भी पुरानी (Unadjusted) कीमत दिखा रही हैं, जिससे निवेशकों को भ्रम हो सकता है कि शेयर में जबरदस्त गिरावट आई है।

Raymond Realty डिमर्जर का फायदा क्या है? (Raymond Realty Demerger Share Benefits)

Raymond ने अपने शेयरहोल्डर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हर Raymond के शेयर पर शेयरहोल्डर को एक Raymond Realty का शेयर मिलेगा। यानी अगर किसी के पास Raymond के 100 शेयर हैं, तो अब उसे Raymond Realty के भी 100 शेयर मिलेंगे।

Raymond Realty का लिस्टिंग सितंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज पर हो सकता है। यह कदम कंपनी की स्ट्रैटेजी को दर्शाता है कि वह अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स को अलग करके शेयरहोल्डर वैल्यू बढ़ाना चाहती है।

Raymond Realty की परफॉर्मेंस (Raymond Realty Financial Performance)

Raymond Realty ने FY25 की चौथी तिमाही में ₹766 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल से 13% ज्यादा है। कंपनी ने ₹194 करोड़ का EBITDA भी दर्ज किया, जिसमें 25.3% मार्जिन रहा।

हाल ही में कंपनी ने दो नए Joint Development Agreements (JDA) साइन किए हैं—एक महिम और दूसरा वडाला में। इनकी कुल वैल्यू ₹6,800 करोड़ है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए Raymond Realty की मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में पकड़ और मजबूत होने जा रही है।

Raymond Realty अब एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में काम करेगी और इसका फोकस खासकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को समय पर डिलीवर करने पर होगा। इस डिमर्जर से Raymond अपने मूल बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा और Realty से जुड़ी चुनौतियों से अलग रह सकेगा।

कंपनी का मानना है कि यह कदम शेयरहोल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहेगा और वैल्यू जनरेशन के नए रास्ते खोलेगा।

क्या करें निवेशक?

अगर आपने Raymond के शेयर खरीदे हैं और आपने 1 मई 2025 से पहले होल्ड किया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको Raymond Realty के शेयर मिलने वाले हैं। जब यह लिस्ट होगा, तब दोनों स्टॉक्स की वैल्यू मिलाकर आपका निवेश पहले की तरह ही रहेगा—या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
