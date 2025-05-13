BDL Share Price: पीएम मोदी के इस एक लाइन के बाद रॉकेट बना Bharat Dynamics, HAL, BEL समेत तमान डिफेंस स्टॉक्स

Defence Stocks: भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभियानों में रोक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में "मेड इन इंडिया" रक्षा उपकरणों के लिए आग्रह किया, जिसके बाद मंगलवार को डिफेंस शेयरों में 9% तक की तेजी आई है।

मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) शुरू करने के बाद डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Defence Stocks में तेजी

दोपहर 12:40 बजे तक Nifty India Defence Index 4.36% बढ़कर 7449 अंक पर कारोबार कर रहा था।

इस दौरान सबसे अधिक तेजी Bharat Dynamics Ltd के शेयर में देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक यह शेयर बीएसई पर 9.35% या 146.75 रुपये की तेजी के साथ 1716.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.24% या 145.10 रुपये चढ़कर 1,715 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Bharat Electronics इस दौरान 4.48% चढ़कर 337 रुपये पर, Hindustan Aeronautics (HAL) 4.44% चढ़कर 4637 रुपये पर, Solar Industries 2.36% चढ़कर 13603 रुपये पर और Mazagon Dock Shipbuilders 4.10% चढ़कर 3023 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

दोपहर 12:40 बजे तक के आंकड़े

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि भारत ने आधुनिक युद्ध में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अब 'मेड इन इंडिया' रक्षा उत्पादों का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है।

स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए पीएम का जोर ऐसे समय में आया है जब भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन में तेजी से ग्रोथ देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश का डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग वित्त वर्ष 24 में ₹1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया - 2014-15 से 174% की वृद्धि - जो कि मुख्य रूप से मेक इन इंडिया पहल के कारण है।