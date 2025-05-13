Swiggy Share Price: एक साल के नीचले स्तर पर पहुंचा भाव! ये है बड़ी वजह - DETAILS

Swiggy Share Price: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy Ltd के शेयर ने आज अपना 52 Week Low बनाया है। स्टॉक आज 7% से ज्यादा गिरकर एक साल के नीचले स्तर 297 रुपये को टच किया है।

Swiggy Share Price

हालांकि खबर लिखे जाने तक सुबह 10:15 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 5.10% या 16.35 रुपये टूटकर 304.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.04% या 16.15 रुपये गिरकर 304.15 रुपये पर कारोबार रहा था।

क्यों टूटा स्विगी का शेयर?

आज स्विगी के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई, क्योंकि नॉन प्रोमोटर्स, प्री-आईपीओ निवेशकों के लिए अनिवार्य 6 महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद आज यह बिकवाली देखने को मिल रही है।

दरअसल सेबी के नियमों के मुताबिक नॉन-प्रमोटरों, प्रमोटरों और एंकर निवेशकों (प्रमुख निवेशक जो आईपीओ से काफी पहले शेयर खरीदते हैं) के पास अपने निवेश के लिए एक लॉक-इन अवधि होती है, जिसके पहले वे अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकते हैं।

ध्यान दें कि लॉक-इन अवधि की समाप्ति का मतलब यह नहीं है कि निवेशक तुरंत शेयर बेच देंगे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि शेयर, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 1,85,38,946 (1.85 करोड़) इक्विटी शेयरो में ट्रेड हुआ है।

Swiggy Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक टूटा है। साल 2025 यानी YTD आधार पर देखें तो शेयर 44 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

Swiggy Q4 FY25 Results

स्विगी ने Q4FY25 के लिए ₹1,081.18 करोड़ का कंसो घाटा दर्ज किया था जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज ₹554.77 करोड़ के घाटे से लगभग दोगुना है।

मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में परिचालन से कंपनी का राजस्व साल-दर-साल (YoY) ₹3,045.55 करोड़ से 44.8% बढ़कर ₹4,410 करोड़ हो गया।

फूड डिलीवरी बिजनेस ग्रोस ऑर्डर वैल्यू (GOV) गाइडेंस के अनुरूप 17.6% सालाना आधार पर बढ़कर ₹7,347 करोड़ हो गया। स्विगी इंस्टामार्ट की GOV ग्रोथ सालाना आधार पर 101% और तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 19.5% बढ़कर Q4FY25 में ₹4,670 करोड़ हो गई।