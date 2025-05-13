Stocks to HOLD: कंपनियों द्वारा तिमाही नतीजों की घोषणा की जा रही है और ब्रोकरेज फर्म इन नतीजों के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी कर अपनी राय और टारगेट प्राइस दे रहे हैं। आज हम ऐसे 2 स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे जिनपर घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने Q4 रिजल्ट के बाद HOLD कॉल दिया है।

इन दो स्टॉक्स का नाम है Britannia Industries Ltd. और Relaxo Footwears Ltd. चलिए जानते हैं इन दोनों ही शेयरों पर ब्रोकरेज की क्या राय है और इनका लेटेस्ट टारगेट प्राइस कितना है।

Britannia Industries पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि चूंकि निकट भविष्य में मांग में सुधार धीरे-धीरे होगा, इसलिए हम इस शेयर में अपना HOLD रुख बनाए रखेंगे। हालांकि ब्रोकरेज ने FY26/FY27 के अपने अनुमानों को बढ़ा दिया है।

ब्रोकरेज ने बताया कि हमारा अनुमान है कि FY24-27E के दौरान रेवेन्यू/EBITDA/PAT CAGR 9.5%/10.5%/13.1% रहेगा।

ब्रोकरेज इस शेयर पर HOLD कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5,130 रुपये से बढ़ाकर 5,960 रुपये कर दिया है।

Britannia Industries Share Price

सुबह 11:27 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.84% या 103 रुपये टूटकर 5,505.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.77% या 99.20 रुपये गिरकर 5509.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Relaxo Footwears पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि हम इस स्टॉक पर अपनी HOLD रेटिंग बनाए रखेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का आउटलुक कमजोर बना हुआ है।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि Q4 में कंपनी ने कमजोर प्रदर्शन किया है क्योंकि मांग में कमी बनी रही।

कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 7% घटकर 695 करोड़ रुपये रह गया, जो कि वॉल्यूम में 10% साल दर साल की गिरावट (वित्त वर्ष 25 में 9% साल दर साल की गिरावट) के कारण उम्मीदों से कम रहा।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर HOLD कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 550 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया है।

Relaxo Footwears Share Price

बीएसई पर कंपनी का स्टॉक सुबह 11:29 बजे तक 0.10% या 0.40 रुपये गिरकर 420.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.08% या 0.35 रुपये चढ़कर 421 रुपये पर कारोबार कर रहा था।