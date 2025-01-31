Raymond Demerger Listing Date: कपड़े वाली कंपनी से अलग होगा रियल्टी ब्रांच, इस दिन NSE-BSE पर होगी लिस्टिंग

Raymond Demerger, Listing Date: रेमंड ग्रुप की अगुवाई बिजनेसमैन गौतम हरि सिंघानिया करते हैं। अब रेमंड ग्रुप (Raymond Group) की रियल्टी शाखा का डीमर्जर से हो रहा है। इस डीमर्जर के बाद यह ब्रांच अलग से दोनों मुख्य स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। अब शेयर की लिस्टिंग को लेकर अपडेट आ रहा है। आइए, जानते हैं कि शेयर की लिस्टिंग कब तक होगी।

Raymond Group में दो ब्रांच का हुआ डीमर्जर

Raymond Group कई सेक्टर में काम करते हैं। पिछले साल में रेमंड लिमिटेड (Raymond Limited) ने दो कंपनी के डीमर्जर की घोषणा की थी। कंपनी ने बताया कि लाइफस्टाइल (Lifestyle) और रियल्टी (Realty) ब्रांच का डीमर्जर हो रहा है। पिछले 5 सितंबर 2024 को रेमंड लाइफस्टाइल (Raymond Lifestyle) के शेयर बाजार में लिस्टिड हुए थे। अब रियल्टी ब्रांच की लिस्टिंग होगी।

कब होगी लिस्टिंग (Raymond Demerger Listing Date)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेमंड की रियल्टी शाखा के शेयरों की लिस्टिंग इस साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से अगस्त में होगी। हालांकि, इसको लेकर अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पर कोई अधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कैसा है शेयरों का हाल (Raymond Share Price)

शुक्रवार को रेमंड के शेयर (Raymond Share) 1.11 प्रतिशत गिरकर 1,499.00 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। गुरुवार को कंपनी के शेयर 1,515.85 रुपये पर बंद हुआ। शेयर का 52 वीक हाई 3.493 रुपये और 52 वीक लो 1,412.05 रुपये था। रेमंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,098.57 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।