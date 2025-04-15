Gensol Engineering Share: गिरते शेयर के बीच आया बड़ा एलान, निवेशक रहें तैयार

पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट झेल रहे Gensol Engineering के शेयर एक बार फिर फोकस में हैं। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) का एलान किया है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि उसने झारखंड में 40 एकड़ में फैले ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट की सफल कमीशनिंग किया है। आज कंपनी के शेयर 2.76 फीसदी की गिरावट के साथ 129.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

advertisement

1 से 10 का स्टॉक स्प्लिट

Gensol Engineering ने अपने शेयरों को ₹10 फेस वैल्यू से घटाकर ₹1 करने का एलान किया है। इस स्टॉक स्प्लिट का उद्देश्य है कि शेयर की लिक्विडिटी (Stock Liquidity) बढ़े और ज्यादा निवेशक इससे जुड़ सकें। हालांकि, शेयर प्राइस में इस साल अब तक 82% की गिरावट आ चुकी है और यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹1,125.75 से टूटकर ₹133.20 के लो तक पहुंच गया है।

झारखंड में सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च

कंपनी ने झारखंड के धनबाद जिले के पंचेत इलाके में 40 एकड़ में फैले ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को चालू किया है। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 15 मिलियन यूनिट सालाना बिजली प्रोडक्शन की है, जो हर साल करीब 21,000 मीट्रिक टन CO₂ को कम करने में मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट कंपनी ने ₹40 करोड़ के EPC कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरा किया है।

फंड रेजिंग का भी प्लान

कंपनी ने हाल ही में 600 करोड़ रुपये जुटाने के लिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) और वारंट्स के जरिए पूंजी जुटाने की योजना बनाई है। इसका मकसद कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और लंबी अवधि की ग्रोथ को सुनिश्चित करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है।

शेयर की परफॉर्मेंस

बीते एक महीने में शेयर 45 फीसदी गिर गया है। इसी तरह 6 महीने में शेयर 87 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गया है। पिछले 5 सालों में Gensol Engineering ने निवेशकों को 527% तक का रिटर्न दिया, लेकिन 2024 में यह 18% गिरा है।