IKIO लाइटिंग IPO में निवेश करने से पहले ये पढ़िए

LED लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर IKIO लाइटिंग लिमिटेड का IPO आज से खुल गया है। कंपनी का इश्यू 6 जून से 8 जून के बीच खुला रहेगा। इस इश्यू का प्राइस बैंड 270-285 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस IPO का इश्यू साइज 606 करोड़ रुपये का है। इश्यू का लॉट साइज 52 शेयरों का है। इस IPO के जरिए कंपनी 350 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 6, 2023 13:02 IST
LED लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर IKIO लाइटिंग लिमिटेड का IPO आज से खुल गया है

LED लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर IKIO लाइटिंग लिमिटेड का IPO आज से खुल गया है। कंपनी का इश्यू 6 जून से 8 जून के बीच खुला रहेगा।इस इश्यू का प्राइस बैंड 270-285 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस IPO का इश्यू साइज 606 करोड़ रुपये का है। इश्यू का लॉट साइज 52 शेयरों का है। इस IPO के जरिए कंपनी 350 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी, जबकि प्रमोटर्सHardeep Singh और Surmeet Kaur 90 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचेंगे। कंपनी ने कहा कि इश्यू साइज का आधा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 35% रिटेल निवेशकों के लिए और बाकी 10% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व किया गया है।

कंपनी इस इश्यू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल अपने कर्जे चुकाने में करेगी। इसके अलावा 212 करोड़ रुपये का इस्तेमाल Noida और Uttarakhand में नई फैसिलिटी लगाने में किया जाएगा।

Company का इश्यू 6 जून से 8 जून के बीच खुला रहेगा

कंपनी के बारे में जानिए, IKIO लाइटिंग लाइट-एमिटिंग डायोड (LED)  बनाती है। कंपनी घरेलू और इंडस्ट्रियल दोनों के लिए एलईडी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास फिलहाल चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
