scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाNifty Bank Expiry: अब शुक्रवार को एक्सपायर होंगे बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स

Nifty Bank Expiry: अब शुक्रवार को एक्सपायर होंगे बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स

देश के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (Future & Options) की एक्सपायरी को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब बैंक निफ्टी कॉन्ट्रेक्स की एक्सपायरी गुरुवार की बजाय शुक्रवार को होगी। नए बदलाव 7 जुलाई, 2023 से लागू होंगे। मौजूदा कॉन्ट्रेक्ट्स पुराने हिसाब से ही एक्सपायर होंगे।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Jun 6, 2023 12:46 IST
शुक्रवार को एक्सपायर होंगे बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स
शुक्रवार को एक्सपायर होंगे बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स

देश के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (Future & Options) की एक्सपायरी को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब बैंक निफ्टी कॉन्ट्रेक्स की एक्सपायरी गुरुवार की बजाय शुक्रवार को होगी। नए बदलाव  7 जुलाई, 2023 से लागू होंगे। मौजूदा कॉन्ट्रेक्ट्स पुराने हिसाब से ही एक्सपायर होंगे। नए नियमों के हिसाब से 14 जुलाई को पहली बार शुक्रवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। निफ्टी ने इसके बारे में आज एक नोटिफिकेशन भी जारी किया।

advertisement

Also Read: फेस टाइम कॉल से वीडियो मैसेज भेज सकेंगे iPhone यूजर्स

पहले बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी गुरुवार को होती थी लेकिन अगर शुक्रवार को छुट्टी रही तो ये कॉन्ट्रेक्ट्स गुरूवार को ही एक्सपायर होंगे। हालांकि निफ्टी की कॉन्ट्रेक्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। निफ्टी के कॉन्ट्रेक्ट्स गुरूवार को ही एक्सपायर होंगे।

NSE ने बैंक निफ्टी के Future & Options की एक्सपायरी को लेकर बड़ा फैसला किया है
NSE ने बैंक निफ्टी के Future & Options की एक्सपायरी को लेकर बड़ा फैसला किया है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 6, 2023