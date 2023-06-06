Nifty Bank Expiry: अब शुक्रवार को एक्सपायर होंगे बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स

देश के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (Future & Options) की एक्सपायरी को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब बैंक निफ्टी कॉन्ट्रेक्स की एक्सपायरी गुरुवार की बजाय शुक्रवार को होगी। नए बदलाव 7 जुलाई, 2023 से लागू होंगे। मौजूदा कॉन्ट्रेक्ट्स पुराने हिसाब से ही एक्सपायर होंगे। नए नियमों के हिसाब से 14 जुलाई को पहली बार शुक्रवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। निफ्टी ने इसके बारे में आज एक नोटिफिकेशन भी जारी किया।

पहले बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी गुरुवार को होती थी लेकिन अगर शुक्रवार को छुट्टी रही तो ये कॉन्ट्रेक्ट्स गुरूवार को ही एक्सपायर होंगे। हालांकि निफ्टी की कॉन्ट्रेक्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। निफ्टी के कॉन्ट्रेक्ट्स गुरूवार को ही एक्सपायर होंगे।