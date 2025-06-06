PSU Stock: रिकॉर्ड हाई से 28% टूट चुका ये मल्टीबैगर रेलवे शेयर, खरीदें या बेचें? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी रेलटेल (RailTel Corporation) के शेयरों में बीते एक महीने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस दौरान करीब 46% चढ़ गए, लेकिन अब यह स्टॉक ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है, जिससे निवेशकों में मुनाफावसूली की हलचल दिखने लगी है।

हालांकि शुक्रवार के कारोबार में रेलटेल के शेयरों में गिरावट आई। शेयर करीब 4% टूटकर ₹441.05 पर बंद हुआ, जबकि पिछला क्लोज ₹461.05 था। कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर ₹14,252 करोड़ रह गया। इस दौरान कुल 2.94 लाख शेयरों का कारोबार हुआ जिसकी वैल्यू ₹13.11 करोड़ रही।

पिछले कुछ सालों में रेलटेल ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। स्टॉक ने तीन साल में 342.55% और दो साल में 247.90% की ग्रोथ दिखाई है। 3 मार्च 2025 को यह शेयर अपने 52 वीक के लो ₹265.30 तक गिरा था, जबकि 12 जुलाई 2024 को यह ₹618 के रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा था। अब यह हाई से लगभग 28% गिर चुका है।

रवि सिंह, सीनियर वीपी, रिटेल रिसर्च, रेलिगेयर ब्रोकिंग का कहना है कि हालिया तेजी के पीछे रेलवे से जुड़े नए ऑर्डर्स हैं। स्टॉक ने ₹420-430 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है। उनका मानना है कि जब तक शेयर ₹400 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें 'Buy on Dips' की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। नई खरीदारी ₹420-430 के बीच की जा सकती है और स्टॉप लॉस ₹400 पर रखना चाहिए।

वहीं, एआर रामचंद्रन, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का कहना है कि स्टॉक भले ही डेली चार्ट पर बुलिश हो, लेकिन ओवरबॉट भी है। अगला रेजिस्टेंस ₹474 पर है और अगर शेयर ₹443 के नीचे बंद होता है तो यह ₹407 तक फिसल सकता है। इसलिए मुनाफावसूली की सलाह दी जा रही है।

बी. कृष्णकुमार, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, Definedge Securities के मुताबिक, रेलवे पीएसयू इंडेक्स ने हाल ही में शानदार रिकवरी की है और रेलटेल भी इसका हिस्सा है। उनका कहना है कि स्टॉक का शॉर्ट टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है और अगला रेजिस्टेंस ₹515-520 पर है। हालांकि अगर शेयर ₹370-375 के नीचे चला गया, तो तेजी पर खतरा आ सकता है।