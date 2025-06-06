scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBharti Hexacom को मिला झटका, Motilal Oswal ने घटाया रेटिंग; शेयर पर रखें नजर

Bharti Hexacom को मिला झटका, Motilal Oswal ने घटाया रेटिंग; शेयर पर रखें नजर

Bharti Hexacom Share Price: स्टॉक मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी Bharti Hexacom के शेयर फोकस में आ गए। दरअसल, MOFSL ने शेयर की रेटिंग और टारगेट प्राइस को घटा दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 6, 2025 17:02 IST
BHL provides consumer wireless (mobile), fixed-line and broadband services in Rajasthan and North East circles under Bharti’s brand 'Airtel'.
BHL provides consumer wireless (mobile), fixed-line and broadband services in Rajasthan and North East circles under Bharti’s brand 'Airtel'.

Bharti Hexacom (BHL) का शेयर जब अप्रैल 2024 में बाजार में आया था तब इसकी कीमत ₹570 थी। लेकिन कुछ ही महीनों में यह शेयर 230% उछलकर ₹1,938 तक पहुंच गया। अब Motilal Oswal Financial Services ने इस शेयर की रेटिंग घटा दी है। ब्रोकरेज ने कहा है कि यह शेयर अब बहुत महंगा हो गया है और इसमें आगे रिस्क बढ़ सकता हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Motilal Oswal का कहना है कि Bharti Hexacom का शेयर अब Bharti Airtel के भारतीय बिजनेस के मुकाबले 37% महंगा है। इसलिए उन्होंने इसका टारगेट प्राइस घटाकर ₹1,900 कर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को BHL का शेयर करीब 4% गिरकर ₹1,800 पर आ गया।

Bharti Hexacom उन इलाकों में काम करती है जहां टेलीकॉम कंपनियों की संख्या कम है। ऐसे में कंपनी को प्राइस बढ़ाने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन वहां Bharti और Jio पहले से ही मजबूत हैं, इसलिए Hexacom के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

कंपनी में भारत सरकार की 15% हिस्सेदारी है। इस वजह से कई बार जरूरी फैसलों में देरी हो जाती है। जैसे कि Indus Towers के साथ टॉवर बेचने की डील में सरकारी दखल के कारण देरी हुई थी। ऐसे सरकारी अड़ंगे भविष्य में भी कंपनी के काम में बाधा बन सकते हैं।

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भविष्य में Bharti Hexacom का Bharti Airtel में मर्जर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मर्जर रेशियो BHL के निवेशकों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि BHL का Bharti के कुल मुनाफे में योगदान सिर्फ 7.5% है।

ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार अभी कंपनी का मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन 2028 के बाद टैरिफ में बढ़त धीमी हो सकती है। उस समय ARPU यानी प्रति ग्राहक कमाई में ग्रोथ सिर्फ 5.5% सालाना रह सकती है। इससे कंपनी की आमदनी और मुनाफा धीरे बढ़ेगा।

Bharti Hexacom अब ज्यादा प्रीमियम ग्राहकों पर फोकस कर रही है। इसके 76.7% ग्राहक अब डेटा यूज करते हैं, जो Bharti Airtel के बराबर है। कंपनी का प्लान है कि साल 2027 तक वह पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो जाएगी। कंपनी ने हाल ही में ₹30 का डिविडेंड देने का एलान किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 6, 2025