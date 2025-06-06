Dividend Stock: सीमेंट कंपनी दे रही 130% का डिविडेंड, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट

बीएसई 500 इंडेक्स में शामिल सीमेंट कंपनी जे के लक्ष्मी सीमेंट (JK Lakshmi Cement) ने डिविडेंड को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने निवेशकों को ₹6.5 प्रति शेयर का डिविडेंड देने जा रही है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 12 जून 2025 तय की गई है।

यह डिविडेंड ₹5 के फेस वैल्यू पर दिया जा रहा है। कंपनी ने जानकारी दी है कि डिविडेंड का भुगतान उसकी आगामी AGM (Annual General Meeting) के 3 से 4 हफ्तों के भीतर कर दिया जाएगा।

12 जून है निवेशकों के लिए बड़ा दिन

सिर्फ जे के लक्ष्मी सीमेंट ही नहीं, 12 जून 2025 को कई और बड़ी कंपनियों ने भी डिविडेंड रिकॉर्ड डेट रखी है। इसमें Avantel, ICICI Prudential Life Insurance, Tata Chemicals, Trent, और Swastik Safe Deposit and Investment जैसी कंपनियां शामिल हैं।

इन कंपनियों ने अपने निवेशकों के लिए ₹0.20 से लेकर ₹11 प्रति शेयर तक का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। बाजार जानकारों का मानना है कि इतनी सारी कंपनियों की रिकॉर्ड डेट एक ही दिन पड़ने से शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है।

बता दें कि जब कोई कंपनी डिविडेंड या बोनस देने का फैसला करती है तो वो तय करती है कि उस प्रॉफिट का हकदार कौन होगा। इसके लिए एक तारीख तय की जाती है, जिसे रिकॉर्ड डेट कहते हैं। अगर कोई निवेशक रिकॉर्ड डेट तक उस कंपनी के शेयर अपने डीमैट खाते में रखता है, तभी वह डिविडेंड पाने का अधिकारी माना जाता है।

अगर आप जेके लक्ष्मी सीमेंट या उन दूसरी कंपनियों के शेयरधारक हैं जिन्होंने 12 जून को रिकॉर्ड डेट रखी है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड पाने के लिए आपके पास शेयर कम से कम 1-2 ट्रेडिंग दिन पहले तक डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। शेयर मार्केट में T+1 सेटलमेंट लागू है।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि डिविडेंड स्टॉक्स की घोषणा के बाद शेयरों में कुछ दिनों तक तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।