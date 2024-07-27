PNB Q1 Result: Net Profit 159% बढ़कर 3,252 करोड़ रुपये, बैंक ने स्वस्थ संपत्ति गुणवत्ता की रिपोर्ट दी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 27 जुलाई 2024 को अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि बैंक का शुद्ध लाभ ₹3,252 करोड़ तक पहुँच गया है। यह पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 159 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जब बैंक ने ₹1,255 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

वित्तीय प्रदर्शन

कुल आय: बैंक की कुल आय इस तिमाही में ₹32,166 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की ₹28,579 करोड़ से बढ़कर आई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज आय में सुधार के कारण हुई है।

ब्याज आय: बैंक की ब्याज आय भी इस तिमाही में ₹28,556 करोड़ तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष की ₹25,145 करोड़ से अधिक है। यह वृद्धि बैंक की ऋण वृद्धि और बेहतर ब्याज दरों के कारण संभव हुई है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ: बैंक की कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) का अनुपात 4.98 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 7.73 प्रतिशत था। इसी तरह, शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NNPA) का अनुपात भी कम होकर 0.60 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष 1.98 प्रतिशत था।

प्रावधान में कमी: बैंक ने खराब ऋणों के लिए प्रावधान में भी कमी की है। इस तिमाही में प्रावधान ₹792 करोड़ रहे, जो पिछले वर्ष की ₹4,374 करोड़ से काफी कम है।

समेकित परिणाम: समेकित आधार पर, बैंक ने इस तिमाही में ₹3,976 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹1,342 करोड़ था। समेकित वित्तीय परिणाम में बैंक की पांच सहायक कंपनियाँ और 15 सहयोगी शामिल हैं।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात: बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.79 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 15.54 प्रतिशत था।

पंजाब नेशनल बैंक का यह वित्तीय प्रदर्शन न केवल बैंक के लिए, बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बैंक ने अपने खराब ऋणों में कमी और ब्याज आय में वृद्धि के माध्यम से अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार किया है।इस प्रकार, PNB का यह प्रदर्शन निवेशकों के लिए आकर्षक है और यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता और विकास का संकेत भी है।