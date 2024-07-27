scorecardresearch
इस तिमाही में शुद्ध लाभ में 14.6% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में एक सकारात्मक संकेत है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2024 16:11 IST
ICICI Bank Q1 Result: कर पश्चात लाभ ₹11,059 करोड़ अनुमान से अधिक, नेट ब्याज मार्जिन गिरा

ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (Q1) के लिए अपने तिमाही परिणामों की घोषणा की है। बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 14.6% बढ़कर ₹11,059.1 करोड़ हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2024 की समान तिमाही में ₹9,648.2 करोड़ था। यह अधिकांश ब्रोकरेज हाउसों की उम्मीदों से अधिक है।

बैंक का शुद्ध ब्याज आय (NII) ₹19,552.9 करोड़ रहा, जो कि वार्षिक आधार पर 7.3% की वृद्धि दर्शाता है और बाजार की उम्मीदों यानी ₹19,515 करोड़ से अधिक है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) 4.36% था, जो कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 4.40% और वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 4.78% था।

Also Read: ‘Will work hard to earn every vote...’ : Kamala Harris ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की

एकल आधार पर, बैंक ने जून तिमाही में 9.96% की वृद्धि के साथ ₹11,695.84 करोड़ का संयुक्त शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में ₹10,636.12 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। 30 जून, 2024 को ICICI बैंक का सकल एनपीए अनुपात 2.15% था, जो कि 31 मार्च, 2024 को 2.16% था। शुद्ध एनपीए अनुपात 30 जून, 2024 को 0.43% था, जो कि 31 मार्च, 2024 को 0.42% था। क्रमिक आधार पर Q1 में सकल एनपीए जोड़ ₹5,916 करोड़ थे, जो कि ₹5,139 करोड़ थे।

बैंक ने बताया कि उसने Q1 में ₹1,753 करोड़ के सकल एनपीए को लिखा है। 30 जून तक एनपीए पर प्रावधान कवरेज अनुपात 79.7% था। इसके कुल अग्रिम 15.7% वार्षिक आधार पर और 3.3% क्रमिक आधार पर बढ़कर ₹12,23,154 करोड़ हो गए। खुदरा ऋण पोर्टफोलियो 17.1% वार्षिक आधार पर और 2.4% क्रमिक आधार पर बढ़ा, और कुल ऋण पोर्टफोलियो का 54.4% हिस्सा था। व्यवसाय बैंकिंग पोर्टफोलियो 35.6% वार्षिक आधार पर और तिमाही आधार पर 8.9% बढ़ा।

30 जून, 2024 को समाप्त Q1 FY2025 के लाभों सहित, बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.63% था और सीईटी-1 अनुपात 15.92% था, एकल आधार पर। 30 जून, 2024 को बैंक के कुल अवधि-अंत जमा 15.1% वार्षिक आधार पर और 0.9% क्रमिक आधार पर बढ़कर ₹14,26,150 करोड़ हो गए।

बढ़ोतरी के प्रमुख क्षेत्र

ICICI बैंक के परिणामों ने खुदरा और SME क्षेत्रों में मजबूत मांग को दर्शाया है, जो कि बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि का प्रमुख कारण है। व्यवसाय बैंकिंग पोर्टफोलियो में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जमा में भी मजबूत वृद्धि हुई है, जो बैंक के विभिन्न उत्पादों की मांग और ग्राहकों के विश्वास को दर्शाती है।

चुनौतियां और आगे की राह

हालांकि, शुद्ध ब्याज मार्जिन में गिरावट एक चिंता का विषय है, जिसे बैंक भविष्य में सुधारने के लिए कदम उठाने की योजना बना रहा है। एनपीए अनुपात में भी थोड़ी वृद्धि देखी गई है, जिसे नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होगा। बैंक अपनी डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके और लागत में कमी आए।

ICICI बैंक के Q1 परिणामों ने एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है, जिसमें शुद्ध लाभ और शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि के साथ-साथ मजबूत ऋण और जमा वृद्धि शामिल है। यह परिणाम निवेशकों के विश्वास को और मजबूत करता है और बैंक के शेयरों में भी वृद्धि का संकेत देता है। इस प्रकार, ICICI बैंक की पहली तिमाही के परिणाम न केवल बैंक के लिए बल्कि पूरे वित्तीय क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं, जो आर्थिक सुधार और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
