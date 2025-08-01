scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारस्मॉल-कैप फूड कंपनी के शेयरों में 7.8% की छलांग, तगड़े रिजल्ट और नए प्लांट की तैयारी से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

स्मॉल-कैप फूड कंपनी के शेयरों में 7.8% की छलांग, तगड़े रिजल्ट और नए प्लांट की तैयारी से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

Integrated Industries के शेयर शुक्रवार को 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। आर्टिकल में जानते हैं कि किन वजह से शेयर में तेजी आई है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2025 13:59 IST

शुक्रवार को जब पूरे शेयर बाजार में गिरावट का माहौल था, उस वक्त Integrated Industries Limited के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी का शेयर इंट्रा-डे ट्रेड में 7.8% तक उछलकर ₹20.85 तक पहुंच गया, जबकि बाजार का सेंटीमेंट कमजोर था। शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी औसत से ज्यादा रहा – 1.12 गुना, जो बताता है कि निवेशकों की इसमें गहरी दिलचस्पी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि ये तेजी ऐसे समय में आई है जब इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने बीते कुछ महीनों में खराब प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में शेयर 27% तक गिर चुका है। वहीं, जुलाई 2025 में शेयर में 16% की गिरावट आई है। जून में स्टॉक 14% टूटा था। हालांकि अप्रैल में इसने 31% की बढ़त दिखाई थी पर उससे पहले लगातार छह महीने (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) तक स्टॉक गिरावट में रहा।

Integrated Industries का शेयर अभी भी अपने 52-वीक हाई ₹44.94 से करीब 53% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो अक्टूबर 2024 में बना था। वहीं इसका 52-वीक लो ₹17.16 है, जो अप्रैल 2025 में बना था।

मार्च 2025 तिमाही के नतीजे कंपनी के लिए शानदार रहे। कंपनी की कुल इनकम ₹242.64 करोड़ रही, जो पिछली तिमाही ₹199.37 करोड़ से 21.7% ज्यादा है। EBITDA (कमाई से खर्च घटाने के बाद बचत) में भी 38.5% की ग्रोथ हुई और ये ₹24.67 करोड़ पहुंचा।

EBITDA मार्जिन भी 8.93% से बढ़कर 10.17% हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹22.61 करोड़ रहा, जिसमें 27.45% की बढ़त देखी गई।

Integrated Industries ने बताया है कि वह उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में नया बिस्किट प्लांट लगा रही है, जो अक्टूबर 2026 तक शुरू हो सकता है। इसमें ऑटोमेशन और एनर्जी-सेविंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसका मकसद प्रोडक्शन बढ़ाना और नए हेल्दी बिस्किट वेरिएंट लॉन्च करना है।

कंपनी ने हाल ही में लो-शुगर, हाई-फाइबर और ग्लूटन-फ्री बिस्किट मार्केट में उतारे हैं, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। इसके अलावा कंपनी इलायची, गुड़ और केसर जैसे देसी फ्लेवर पर भी काम कर रही है ताकि लोकल टेस्ट को भी टारगेट किया जा सके।

1995 में बनी इस कंपनी ने 2023 में अपना नाम Integrated Industries Limited रखा। यह कंपनी भारत और विदेशों में ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके बिस्किट ब्रांड  RICHLITE, FUNTREAT और CANBERRA है।कंपनी UAE, अफगानिस्तान, तंज़ानिया, केन्या, कॉन्गो, रवांडा जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 1, 2025