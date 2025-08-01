स्मॉल-कैप फूड कंपनी के शेयरों में 7.8% की छलांग, तगड़े रिजल्ट और नए प्लांट की तैयारी से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

शुक्रवार को जब पूरे शेयर बाजार में गिरावट का माहौल था, उस वक्त Integrated Industries Limited के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी का शेयर इंट्रा-डे ट्रेड में 7.8% तक उछलकर ₹20.85 तक पहुंच गया, जबकि बाजार का सेंटीमेंट कमजोर था। शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी औसत से ज्यादा रहा – 1.12 गुना, जो बताता है कि निवेशकों की इसमें गहरी दिलचस्पी है।

हालांकि ये तेजी ऐसे समय में आई है जब इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने बीते कुछ महीनों में खराब प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में शेयर 27% तक गिर चुका है। वहीं, जुलाई 2025 में शेयर में 16% की गिरावट आई है। जून में स्टॉक 14% टूटा था। हालांकि अप्रैल में इसने 31% की बढ़त दिखाई थी पर उससे पहले लगातार छह महीने (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) तक स्टॉक गिरावट में रहा।

Integrated Industries का शेयर अभी भी अपने 52-वीक हाई ₹44.94 से करीब 53% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो अक्टूबर 2024 में बना था। वहीं इसका 52-वीक लो ₹17.16 है, जो अप्रैल 2025 में बना था।

मार्च 2025 तिमाही के नतीजे कंपनी के लिए शानदार रहे। कंपनी की कुल इनकम ₹242.64 करोड़ रही, जो पिछली तिमाही ₹199.37 करोड़ से 21.7% ज्यादा है। EBITDA (कमाई से खर्च घटाने के बाद बचत) में भी 38.5% की ग्रोथ हुई और ये ₹24.67 करोड़ पहुंचा।

EBITDA मार्जिन भी 8.93% से बढ़कर 10.17% हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹22.61 करोड़ रहा, जिसमें 27.45% की बढ़त देखी गई।

Integrated Industries ने बताया है कि वह उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में नया बिस्किट प्लांट लगा रही है, जो अक्टूबर 2026 तक शुरू हो सकता है। इसमें ऑटोमेशन और एनर्जी-सेविंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसका मकसद प्रोडक्शन बढ़ाना और नए हेल्दी बिस्किट वेरिएंट लॉन्च करना है।

कंपनी ने हाल ही में लो-शुगर, हाई-फाइबर और ग्लूटन-फ्री बिस्किट मार्केट में उतारे हैं, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। इसके अलावा कंपनी इलायची, गुड़ और केसर जैसे देसी फ्लेवर पर भी काम कर रही है ताकि लोकल टेस्ट को भी टारगेट किया जा सके।

1995 में बनी इस कंपनी ने 2023 में अपना नाम Integrated Industries Limited रखा। यह कंपनी भारत और विदेशों में ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके बिस्किट ब्रांड RICHLITE, FUNTREAT और CANBERRA है।कंपनी UAE, अफगानिस्तान, तंज़ानिया, केन्या, कॉन्गो, रवांडा जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है।