GACM Technologies एक पेनी स्टॉक है। इस स्टॉक की कीमत 1 रुपये से भी कम है। 10 जुलाई 2025 (गुरुवार) कंपनी के शेयर फोकस में रहे। दरअसल, कंपनी के शेयर ने 5% की तेजी के साथ ₹0.86 का ऊपरी सर्किट छू लिया। इसकी बड़ी वजह कंपनी द्वारा ₹200 करोड़ जुटाने की मंजूरी और शानदार तिमाही नतीजे रहे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

₹200 करोड़ जुटाने की तैयारी

GACM Technologies ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसके बोर्ड ने Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए ₹200 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये फंड कंपनी के ₹1 फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर या अन्य सिक्योरिटीज के जरिए एक या एक से ज्यादा किश्तों में जुटाया जाएगा। हालांकि, ये QIP तभी लागू होगा जब कंपनी के शेयरधारक आगामी AGM में इसकी मंजूरी देंगे।

इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में एक बड़ी डील की घोषणा की है। GACM ने WEXL Edu Private Limited में 30% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। यह कंपनी एक AI आधारित एडटेक और एजुकेशन डेटा से जुड़ा बिजनेस करती है। इस डील की वैल्यू ₹500 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि GACM की मौजूदा मार्केट वैल्यू सिर्फ ₹94 करोड़ के आसपास है।

तगड़े तिमाही नतीजे

GACM ने जून तिमाही (Q1 FY26) के शानदार नतीजे घोषित किए। कंपनी की नेट इनकम ₹6.08 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹1.57 करोड़ थी। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹0.34 करोड़ से बढ़कर ₹3.02 करोड़ हो गया।