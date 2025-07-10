5 दिन 23% चढ़ा जेपी पावर का शेयर! आगे भी तेजी जारी रहेगी? एक्सपर्ट से जानिए स्टॉक खरीदें या नहीं
बीएसई पर करीब 2.77 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ, जो इसके दो हफ्तों के औसत वॉल्यूम 3.05 करोड़ से थोड़ा कम है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ₹15,810.93 करोड़ पर पहुंच गया।
Jaiprakash Power Ventures Ltd (JP Power) के शेयरों में गुरुवार को 2.91% की उछाल दर्ज की गई, जिससे यह ₹23.02 के स्तर पर पहुंच गया। दो दिन की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए स्टॉक ने बीते पांच कारोबारी सत्रों में कुल 22.95% की बढ़त दर्ज की है।
बीएसई पर करीब 2.77 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ, जो इसके दो हफ्तों के औसत वॉल्यूम 3.05 करोड़ से थोड़ा कम है। कंपनी का मार्केट कैप ₹15,810.93 करोड़ पर पहुंच गया।
टेक्निकल एनालिस्ट्स का मानना है कि स्टॉक में बुलिश सेटअप दिखाई दे रहा है, लेकिन मौजूदा स्तरों पर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
Angel One के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण ने बताया कि वित्त वर्ष की शुरुआत से ही स्टॉक अपट्रेंड में है और हाल ही में कीमत और वॉल्यूम दोनों में तेज उछाल देखा गया है। एक्सपर्ट ने कहा कि ₹23-24 की रेजिस्टेंस जोन को पार करना अगली तेजी का कारण हो सकता है।
Bonanza के कुनाल कांबले ने भी बुलिश संकेतों की पुष्टि की लेकिन मौजूदा रेजिस्टेंस के चलते नई खरीदारी से परहेज करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब तक स्टॉक ₹18.50 के सपोर्ट से ऊपर है, ‘Buy on Dips’ की रणनीति अपनाई जा सकती है। अगर यह स्तर टूटता है, तो तेजी का रुख पलट सकता है।
टेक्निकल की बात करें तो स्टॉक सभी प्रमुख मूविंग एवरेज (5 से 200 दिन) के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 83.02 है, जो इसे 'ओवरबॉट' जोन में दिखाता है। मौजूदा P/E 19.55 और P/B 1.32 है, जबकि एक साल का बीटा 1.2 दर्शाता है कि यह स्टॉक उच्च अस्थिरता वाला है।
Jaiprakash Power Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 23.62% चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 28 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 59 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 42 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 265 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1009 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।